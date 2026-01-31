"ฉางเผิง จ้าว" โต้ "ไบแนนซ์" ไม่ใช่ตัวการล้างพอร์ตหมื่นล้าน แจงปม USDe แค่บั๊กเทคนิค

อดีตซีอีโอ Binance "CZ" ออกโรงป้องอาณาจักร! ปฏิเสธเสียงแข็งไม่ใช่ "แพะรับบาป" เหตุการณ์นองเลือด "Black October" ที่ล้างพอร์ตนักลงทุนยับเยินกว่า 1.9 หมื่นล้านดอลลาร์ ย้ำชัดข้อกล่าวหา "ไร้สาระ" พร้อมแจงปม USDe หลุด Peg เป็นแค่บั๊กเทคนิค เคลียร์เงินชดเชยไปแล้วกว่า 283 ล้านดอลล์!
ฉางเผิง จ้าว (Changpeng Zhao หรือ CZ ) ตำนานผู้ก่อตั้ง Binance ที่แม้จะก้าวลงจากตำแหน่งซีอีโอไปแล้ว แต่บารมียังคับฟ้า ได้ออกมาตอบโต้ข้อกล่าวหาผ่านโซเชียลมีเดียอย่างดุเดือด หลังมีกระแสข่าวโยนบาปว่า Binance คือตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ "The Great Liquidation" เมื่อวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งกวาดล้างสถานะ Leverage ของนักลงทุนหายวับไปกับตาถึง 19,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ปัดข้อหา ‘เพ้อเจ้อ’ ย้ำพูดในฐานะผู้ถือหุ้น
CZ ระบุว่าข้อกล่าวหาที่ว่า Binance เป็นต้นเหตุให้ตลาดพังนั้นเป็นเรื่องที่ “Far-fetched” (เพ้อเจ้อ/เกินจริง) โดยเขาย้ำสถานะปัจจุบันว่า ตนออกมาพูดในฐานะ “ผู้ถือหุ้น” และ “ผู้ใช้งาน” แพลตฟอร์มเท่านั้น ไม่ได้มีอำนาจบริหารจัดการใดๆ หลังจากที่เขาต้องลงจากหลังเสือเพื่อรับผิดชอบคดีฟอกเงินในสหรัฐฯ (ก่อนได้รับอภัยโทษจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ในเวลาต่อมา)
ปัจจุบัน CZ หันไปทุ่มเทให้กับ YZi Labs บริษัทลงทุนที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารกว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งแปลงร่างมาจากแขนขาด้านการลงทุนเดิมของ Binance
เจาะปม ‘USDe’ ร่วงระนาว แค่บั๊ก ไม่ใช่ทุบ
ต้นตอของดราม่าครั้งนี้พุ่งเป้าไปที่ความผันผวนผิดปกติของ USDe (Stablecoin ของ Ethena) บนกระดาน Binance ที่ราคาดิ่งนรกหลุด Peg ไปแตะระดับ 0.65 ดอลลาร์ ในช่วงวิกฤต
ประเด็นนี้ CZ และทีมงานชี้แจงว่า เกิดจากปัญหาทางเทคนิคของระบบ Oracle และสภาพคล่องใน Order Book เฉพาะจุด ไม่ใช่ปัญหาโครงสร้างของเหรียญ ซึ่ง Binance ได้แสดงความรับผิดชอบอย่างรวดเร็วด้วยการควักกระเป๋าชดเชยผู้เสียหายไปแล้วกว่า 283 ล้านดอลลาร์ (เกือบ 1 หมื่นล้านบาท) เพื่อยุติปัญหา
บทเรียนราคาแพง 1 ล้านล้านดอลล์
เหตุการณ์เมื่อเดือนตุลาคมถือเป็นฝันร้ายของนักเทรดทั่วโลก เมื่อ Bitcoin ที่เคยพุ่งทะยานเหนือ 126,000 ดอลลาร์ ถูกกระชากลงมาต่ำกว่า 80,000 ดอลลาร์ ในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ ส่งผลให้มูลค่าตลาดคริปโตฯ โดยรวมหายไปกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์
นักวิเคราะห์มองว่า นอกจากปัจจัยทางเทคนิคแล้ว "ความกลัว" จากนโยบายดอกเบี้ยของเฟด, สงครามในตะวันออกกลาง และความไม่แน่นอนของกฎหมายสหรัฐฯ คือเชื้อเพลิงชั้นดีที่ทำให้นักลงทุนเทขายสินทรัพย์เสี่ยง แล้วหันไปซบ "ทองคำ" ที่พุ่งทะลุ 5,000 ดอลลาร์/ออนซ์ แทน
อย่างไรก็ดีการออกมาแก้ต่างของ CZ ครั้งนี้ คือการส่งสัญญาณว่า Binance จะไม่ยอมตกเป็นจำเลยสังคมในความผิดที่ตนไม่ได้ก่อ แต่คำถามสำคัญคือ ความเชื่อมั่นของนักลงทุนจะฟื้นกลับมาได้เร็วแค่ไหน ในวันที่ตลาดยังคงเปราะบางและไร้ทิศทาง