ก.ล.ต. กวาดล้าง Worldcoin กล่าวโทษ 5 ราย ธุรกิจสแกนม่านตาแลกเหรียญเถื่อน

ก.ล.ต. เครื่องร้อน! เปิดปฏิบัติการ “บูรณาการ 4 ทัพ” ผนึกกำลัง ดีอี-ไซเบอร์-ดีเอสไอ ปูพรมกวาดล้างขบวนการ “สแกนม่านตาแลกเหรียญ Worldcoin” (WLD) หลังพบความเสี่ยงภัยความมั่นคงและข้อมูลส่วนบุคคล ล่าสุดเชือดไก่ให้ลิงดู กล่าวโทษผู้กระทำผิด 5 รายฐานประกอบธุรกิจเถื่อน พร้อมส่งสัญญาณแรงถึง “World App” หากพบไร้ใบอนุญาต...เจอดีแน่!
นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกโรงแถลงความคืบหน้ามาตรการคุมเข้มกรณีเหรียญ WLD ที่กำลังเป็นประเด็นร้อน โดยชี้แจงว่า ก.ล.ต. ไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้ยกระดับการตรวจสอบสู่ขั้น “บังคับใช้กฎหมาย” (Enforcement) อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อปกป้องนักลงทุนจากความเสี่ยงที่มองไม่เห็น
ย้อนรอยปฏิบัติการ จาก ‘บุกจับ’ สู่ ‘กล่าวโทษ’
เส้นทางการกวาดล้างครั้งนี้เริ่มมีความชัดเจนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 เมื่อ ก.ล.ต. จับมือกับ ตำรวจไซเบอร์ (บช.สอท.) บุกทลายจุดให้บริการสแกนม่านตาที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย นำไปสู่การขยายผลและรวบรวมพยานหลักฐานจนแน่นหนา
กระทั่งวันที่ 9 มกราคม 2569 ก.ล.ต. ได้ตัดสินใจ “กล่าวโทษ” ผู้กระทำความผิดจำนวน 5 ราย ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ในข้อหาร้ายแรง “ประกอบธุรกิจผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต” ตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ซึ่งมีโทษทั้งจำทั้งปรับ
สั่งระงับทันที! ข้อมูลม่านตาต้องถูกทำลาย
นอกจากการไล่ล่าผู้ประกอบธุรกิจเถื่อนแล้ว ในมิติของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ก.ล.ต. ได้ทำงานสอดประสานกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) ซึ่งได้ออกคำสั่งเด็ดขาดเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 ให้ “ระงับ” การเก็บรวบรวมข้อมูลม่านตา และสั่งให้ “ลบหรือทำลาย” ข้อมูลที่เก็บไปแล้วโดยทันที เพื่อตัดวงจรไม่ให้ข้อมูลชีวภาพของคนไทยถูกนำไปใช้ในทางมิชอบ
เป้าหมายต่อไป ‘World App’ อยู่ในเรดาร์
ประเด็นที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษคือ การขยับเป้าหมายการตรวจสอบไปยัง “World App” และ “Mini App” ซึ่งเป็นหัวใจหลักของระบบนิเวศ Worldcoin โดยขณะนี้ ก.ล.ต. กำลังตรวจสอบอย่างละเอียดว่า แอปพลิเคชันเหล่านี้มีการดำเนินการที่เข้าข่าย “ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต” หรือไม่ และหากผลการสอบสวนชี้มูลความผิด ก.ล.ต. ยืนยันว่าจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างถึงที่สุดโดยไม่มีข้อยกเว้น
อย่างไรก็ดีการที่ ก.ล.ต. กำลังส่งสัญญาณเตือนภัยระดับสูงสุดไปยังประชาชนว่า “ของฟรีไม่มีในโลก” การเอาข้อมูลม่านตาไปแลกกับเหรียญดิจิทัล อาจได้ไม่คุ้มเสีย และเสี่ยงต่อการเข้าไปพัวพันกับกระบวนการฟอกเงินโดยไม่รู้ตัว พร้อมย้ำให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตผ่านแอปฯ “SEC Check First” ก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง