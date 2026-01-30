ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 31.37- อ่อนค่าลงตามแรงขายทำกำไรทองคำ-ทิศทางฟันด์โฟลว์

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(30 ม.ค.69)เงินบาทปิดตลาดที่ระดับ 31.37 บาทต่อดอลลาร์ฯ อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 31.16 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทอ่อนค่าลงตามแรงขายทำกำไรทองคำในตลาดโลกและทิศทางฟันด์โฟลว์ (ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 878 ล้านบาท และ 2,454 ล้านบาทตามลำดับ) ขณะที่ Sentiment ของเงินดอลลาร์ฯ ยังได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์รายชื่อประธานเฟดคนถัดไปที่ตลาดให้น้ำหนักไปที่นายเควิน วอร์ช และความหวังว่าสหรัฐฯ จะสามารถเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะชัตดาวน์ได้ทันเส้นตายวันนี้
อนึ่ง กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้เปิดเผยรายงานเรื่องนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและอัตราแลกเปลี่ยนของคู่ค้าสำคัญของสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2569 ซึ่งในรายงานฉบับนี้ไทยถูกเพิ่มชื่อเข้าไปอยู่ในกลุ่มติดตามใกล้ชิด (Monitoring list) ร่วมกับญี่ปุ่น จีน เยอรมนี ไอร์แลนด์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ สวิตเซอร์แลนด์ ไต้หวันและเวียดนาม อย่างไรก็ดี ปัจจัยนี้ยังไม่มีผลมากนักต่อการเคลื่อนไหวของเงินบาทในช่วงปลายสัปดาห์
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในสัปดาห์หน้า (2-6 ก.พ.) ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.00-31.80 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อเดือนม.ค.ของไทย ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ การเคลื่อนไหวของสกุลเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลก รวมถึงผลการเลือกตั้งทั่วไปของไทย (8 ก.พ.) ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ดัชนี PMI และ ISM ภาคการผลิต/บริการ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร และอัตราการว่างงานเดือนม.ค. ตัวเลขการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงานเดือนธ.ค. รวมถึงตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชน และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ นอกจากนี้ตลาดยังรอติดตามผลการประชุม BOE และ ECB (5 ก.พ.) ตลอดจนดัชนี PMI ภาคการผลิต/บริการเดือนม.ค. ของจีน ญี่ปุ่น ยูโรโซน และอังกฤษด้วยเช่นกัน