ธปท. คุมเข้มเทรดทองออนไลน์ จำกัดไม่เกิน 50 ล้านบาท/วัน/คน เริ่ม 1 มี.ค. 69 สกัดบาทแข็ง

นางสาวพิมพ์พันธ์ เจริญขวัญ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. ออกมาตรการกำกับดูแลการซื้อขายทองคำบนแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลการซื้อขายทองคำที่มีมูลค่าสูง และยกระดับให้การทำธุรกรรมซื้อขายทองคำมีความโปร่งใสและมีมาตรฐานขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาปริมาณการซื้อขายทองคำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และในบางช่วงพบว่าธุรกรรมขนาดใหญ่ส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนอย่างมีนัยสำคัญ โดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่ 1 มีนาคม 2569 รายละเอียด ดังนี้
1. กำหนดวงเงินการซื้อหรือขายทองคำไม่เกินด้านละ 50ล้านบาท/คน/แพลตฟอร์ม บนแพลตฟอร์มที่ชำระเป็นสกุลบาทเท่านั้น (ไม่ครอบคลุมการซื้อขายทองคำที่ชำระเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ การซื้อขายผ่านร้านทองทั่วไป การซื้อบนแพลตฟอร์มที่มีลักษณะออมทอง [ที่ไม่สามารถขายได้] หรือการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสัญญาล่วงหน้า (TFEX))
อย่างไรก็ดี ผู้ที่ถือทองคำมูลค่ามากกว่า 50 ล้านบาท ณ สิ้นวันที่ 30 มกราคม 2569 จะสามารถขายทองคำตามจำนวนที่มีอยู่เดิมได้โดยไม่จำกัดระยะเวลาในการขาย
2. กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับการซื้อขายทองคำบนแพลตฟอร์ม (ทั้งสกุลบาทและดอลลาร์) ได้แก่ (1) ห้ามใช้บัญชีบุคคลอื่นในการรับจ่ายเงินแทน(2) ให้ชำระเงินด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น (3)ให้ชำระเงินเต็มจำนวนโดยห้ามรับจ่ายเฉพาะส่วนต่าง (net settlement) (4) ต้องรับมอบทองคำด้วยตนเอง และ (5) การขายทองคำจะต้องมีทองคำที่ชำระเงินครบถ้วนแล้วในแพลตฟอร์มก่อนเท่านั้น (ห้าม short sell)
มาตรการนี้มุ่งลดความผันผวนของค่าเงินบาท ซึ่งการกำหนดวงเงินและเงื่อนไขข้างต้น จะบังคับใช้เฉพาะกับลูกค้าทั่วไป โดยไม่รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจทองคำหรือผู้ผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับทองคำ ดังนั้น การกำหนดวงเงินจะไม่กระทบลูกค้าทั่วไปที่ซื้อหรือขายไม่เกิน 50 ล้านบาท ทั้งนี้ เงื่อนไขที่กำหนดเพิ่มเติมสอดคล้องกับแนวทางที่ผู้ประกอบธุรกิจทองคำบางส่วนได้ดำเนินการอยู่แล้ว
ส่วนเรื่องภาษีเทรดทอง น.ส.พิมพ์พันธ์ กล่าวว่า ต้องดูประสิทธิภาพของมาตรการนี้ก่อนว่าจะมีผลดีแค่ไหน เรื่องภาษีที่ขณะนี้ติดอยู่ ยังไม่สามารถออกเป็นกฎหมายได้ แต่อาจยังสามารถเป็นมาตรการที่มองได้ในระยะถัดไป ต้องรอดูความชัดเจนในระยะข้างหน้า
ส่วนเงื่อนไขเพิ่มเติมในการเทรดทั้ง Net Settlement และ Settle เป็นอิเล็กทรอนิกส์ มีผลวันที่ 1 มี.ค. นี้ เช่นกัน