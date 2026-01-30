หุ้นปิดลบ 5.45 จุด ขาดปัจจัยใหม่หนุน-Sentiment ลบต่างประเทศ สัปดาห์หน้าจับตา Fund Flow-งบ บจ.

SET ปิดวันนี้ที่ 1,325.62 จุด ลดลง 5.45 จุด (-0.41%) มูลค่าซื้อขาย 46,898.74 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ดัชนีเคลื่อนไหวแดนลบตลอดทั้งวัน โดยทำจุดต่ำสุด 1,326.83 จุด และจุดสูงสุด 1,342.19 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 194 หลักทรัพย์ ลดลง 218 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 247 หลักทรัพย์
นายณรงค์เดช จันทรไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ไอร่า กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวลงอิงทางลบ เพราะเหตุขาดปัจจัยใหม่ หลังจากเร่งตัวขึ้นในช่วงก่อนหน้า ปัจจัยต่างประเทศเกิดความขัอแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังมีต่อเนื่อง การประกาศชื่อประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และผลประกอบการของกลุ่มบริษัทเทคโนโลยี ทำให้สินทรัพย์เสี่ยงมีความผันผวน ตลาดหุ้นไทยได้รับปัจจัยลบไปด้วย
โดยหุ้นไทย มี Valuation ตึงตัวขึ้นมา บนระดับ 1,330 จุด Forward P/E 14 เท่า - 0.5SD ย้อนหลัง 5 ปี และยังต้องติดตามทิศทางเงินลงทุน (Fund Flow) ที่เข้าตลาดหุ้นไทยช่วงสั้น และกลับมาขายออก
ขณะที่หากการเลือกตั้งจบลง คาดว่าจะเกิด Sell on Fact โดยสถิติการเลือกตั้ง 5 ครั้ง ดัชนี SET ให้ผลตอบแทนติดลบ ในช่วง 1 เดือน และ 3 เดือน
แนวโน้มสัปดาห์หน้าตลาดน่าจะแกว่งออกด้านข้าง รอดู Fund Flow และปัจจัยต่างประเทศ และติดตามการประกาศผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน อาจทำให้ตลาดหุ้นมีความผันผวน เพราะไตรมาส 4/68 ไทยมี GDP อ่อนแอ พร้อมให้แนวรับ 1,320, 1,314 จุด แนวต้าน 1,333 , 1,340 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 3,603.17 ล้านบาท ปิดที่ 11.60 บาท ลดลง 0.10 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 2,652.09 ล้านบาท ปิดที่ 349.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 2,401.14 ล้านบาท ปิดที่ 34.00 บาท ลดลง 0.75 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 2,365.77 ล้านบาท ปิดที่ 205.00 บาท ลดลง 3.00 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 2,334.36 ล้านบาท ปิดที่ 135.50 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง