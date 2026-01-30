ผู้ถือหุ้น  STELLA โหวตผ่านแผนเงินกู้2.6 พันล.

“สเตลล่า” ปิดความเสี่ยงหนี้สำเร็จ ตามแผนจัดการหนี้ หลังผู้ถือหุ้นลงมติเป็นเอกฉันท์ 100% อนุมัติธุรกรรมรับความช่วยเหลือทางการเงิน โดยการบริหารเงินกู้ยืมจาก “ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง” รวม 2,600 ล้านบาท ประกอบด้วยการกู้ยืมเงินและเจรจาขยายเวลาการชำระหนี้ออกไปเป็นปี 2571 เป็นการเติมกระสุนเพิ่มสภาพคล่อง และฐานะการเงินให้มั่นคง ปิดความเสี่ยงการชำระหนี้รอจังหวะเศรษฐกิจฟื้นลุยงาน
เมื่อวันที่ 29 ม.ค.ที่ผ่านมา บริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ STELLA ได้ทำหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 โดยระบุว่าที่ประชุมได้ลงมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง 100% เป็นเอกฉันท์ ในการเข้าทำธุรกรรมรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (TNH) ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน ใน 2 วาระสำคัญ ที่เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน รวม 2,600 ล้านบาท ประกอบด้วย
• มีมติอนุมัติการให้สัตยาบันการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก TNH เกี่ยวกับเงินกู้วงเงินรวม 1,900 ล้านบาท แบ่งเป็น ธุรกรรมการกู้ยืมเงินเร่งด่วน 600 ล้านบาท และธุรกรรมขอขยายเวลาการชำระหนี้ รวม 1,300 ล้านบาท ออกไปเป็นวันที่ 31 ธ.ค.2571 โดยได้รับการลงมติอนุมัติ 100% จากจำนวนเสียงที่ลงมติ 12,338 ล้านเสียง ผู้ถือหุ้นที่ร่วมออกเสียง 127 ราย
• มีมติอนุมัติการรับความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติม โดยการกู้ยืมเงินจาก TNH เพิ่มเติม 700 ล้านบาท โดยให้ครบกำหนดชำระหนี้ ในวันที่ 31 ธ.ค.2571 เช่นเดียวกัน และได้รับการลงมติอนุมัติ 100% เช่นกัน จากจำนวนเสียงที่ลงมติ 12,338 ล้านเสียง ผู้ถือหุ้นที่ลงมติ 127 ราย
สำหรับผลจากธุรกรรมข้างต้นทั้ง 2 รายการ จะทำให้ STELLA สามารถรวมหนี้ทั้งหมดมาอยู่ที่เจ้าหนี้ TNH รายเดียวและยังได้ขยายเวลาการชำระหนี้ออกไปเป็น วันที่ 31 ธ.ค.2571
โดยมีอัตราดอกเบี้ย 8.75% ต่อปี โดยใช้หุ้นบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด ที่ STELLA ถือครองเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันทั้งหมดนี้จะช่วยให้ STELLA มีความยืดหยุ่นอย่างมากในการจัดการทางการเงิน มีสภาพคล่องแข็งแกร่งขึ้น และมีระยะเวลามากขึ้นในการชำระหนี้ ปิดความเสี่ยงการชำระหนี้ เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือ และจะเป็นเงินลงทุนพร้อมดำเนินธุรกิจ รอโอกาสเศรษฐกิจฟื้นตัว และสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์กลับมาเอื้ออำนวยอีกครั้ง