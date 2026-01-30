หุ้นปิดเช้าลบ 5.02 จุดพักตัวตามภูมิภาค กังวลสหรัฐขึ้นบัญชีไทยเฝ้าระวังบิดเบือนค่าเงินกดดันดัชนี

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดเช้าวันนี้ที่ 1,326.05 จุด ลดลง 5.02 จุด (-0.38%) มูลค่าซื้อขายราว 22,100 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีเคลื่อนไหวแดนลบ โดยทำจุดต่ำสุด 1,322.52 จุด และจุดสูงสุด 1,331.62 จุด
นายณัฐพล คำถาเครือ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยปรับลงสอดคล้องกับตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชีย รอนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐประกาศชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอขื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) วันนี้ ส่วนบ้านเรามีแรงกดดันหุ้น DELTA-กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หลังกระทรวงการคลังสหรัฐ ระบุว่า ประเทศไทยมีรายชื่ออยู่ในบัญชีเฝ้าระวังคู่ค้ารายใหญ่ที่ต้องจับตาพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจไม่เป็นธรรม และราคาทองแดงปรับตัวขึ้น รวมทั้งแรงขายกลุ่มพลังงานพักลงมา ทำให้ภาพรวมตลาดพักตัว
อย่างไรก็ดี มีแรงซื้อหุ้นกลุ่ม Domestic play ที่เก็งกำไรใกล้เลือกตั้งในสัปดาห์หน้า ช่วยพยุงตลาด
แนวโน้มตลาดหุ้นในช่วงบ่ายคาดแกว่งในกรอบ และดัชนีปรับลง โดยให้กรอบแนวรับ 1,320 จุด แนวต้าน 1,330 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 2,699.07 ล้านบาท ปิดที่ 11.70 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 1,274.41 ล้านบาท ปิดที่ 206.00 บาท ลดลง 2.00 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 1,269.37 ล้านบาท ปิดที่ 34.00 บาท ลดลง 0.75 บาท
CPALL มูลค่าการซื้อขาย 1,221.68 ล้านบาท ปิดที่ 44.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 972.33 ล้านบาท ปิดที่ 349.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท