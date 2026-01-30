ทองร่วงแรง! แรงขายโปะสินทรัพย์อื่น ราคาทองแท่ง-รูปพรรณหลุด 8 หมื่นบาท ทิศทางยังเป็นขาขึ้น

ราคาทองคำ 96.5% ขายปลีกในประเทศเปิดตลาดเช้านี้ปรับร่วงจากเมื่อวานบาททองคำละ 2,550 บาท ตามทิศทางราคาทองคำในตลาดโลก
โดยเมื่อเวลา 09.07 น. สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองคำ ครั้งที่ 1
- ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาททองคำละ 78,850 บาท ขายออกบาททองคำละ 78,950 บาท
- ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อบาททองคำละ 77,270.52 บาท ขายออกบาททองคำละ 79,750 บาท
บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (YLG) ระบุว่า ราคาทองโลกวานนี้ปิดลบ $38.73 ท่ามกลางแรงขายทำกำไรหลังจากแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ทั้งนี้ ราคาร่วงลงมากกว่า 5% จากแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $5,594.82 ในตลาดเอเชีย สู่ระดับต่ำสุดของวันที่ $5,099
การเทขายทองคำรุนแรงจากความอ่อนแอในสินทรัพย์อื่นๆ อาทิ ตลาดหุ้นสหรัฐ โลหะเงิน และทองแดงที่ปรับตัวลดลดอย่างรุนแรง ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการขายทองคำเพื่อเติม Margin หรือ ชดเชยการขาดทุนในสินทรัพย์อื่น ๆ รวมไปถึง Long Covering ในตลาดทองเอง
ก่อนที่ราคาจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากแรงชื่อ Buy on dip เนื่องจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น
ด้านสภาทองคำโลก (WGC) ระบุว่า ความต้องการทองคำทั่วโลกโลกเพิ่มขึ้น 1% ในปี 2568 เป็น 5,002 ตัน ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนและการค้ากระตุ้นให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้น นำโดยความต้องการในภาคลงทุนที่เพิ่มขึ้น 84% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีกองทน ETF เป็นตัวขับเคลื่อนหลัก ซึ่งช่วยชดเชยการลดลงของ
แรงซื้อจากธนาคารกลางที่ลดลง 21% สู่ระดับ 863 ต้น และความต้องการในภาคเครื่องประดับที่ลดลง 19%