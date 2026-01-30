เลือกตั้งจบแล้ว SET จะไปทางไหน? โบรกเปิด 3 ฉากทัศน์สูตรตั้งรัฐบาล มองหุ้นไทย Sideway Up

บล.บัวหลวง ระบุในบทวิเคราะห์ถึงตลาดหุ้นไทย "หลังเลือกตั้งจบแล้วSET จะไปทางไหน" ว่า ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นมาก่อนการเลือกตั้ง ทำให้นักลงทุนหันมาประเมินว่า หลังความไม่แน่นอนทางการเมืองคลี่คลาย ตลาดจะไปต่อ แกว่งตัวสะสมกำลัง หรือเผชิญแรงขายแบบsell-on-fact
จากผลการสำรวจประมาณ 40% คาดว่าตลาดจะแกว่งตัวรอความชัดเจนการจัดตั้งรัฐบาล ขณะที่ราว 30% ยังมอง upside หลังเลือกตั้งจากการคลี่คลายความไม่แน่นอน ส่วนความกังวลsell-on-fact ยังจำกัด มีเพียงราว 10% ที่คาดตลาดปรับลงแรง โดยนักลงทุนอายุน้อย (Gen Z / Gen Y) มีแนวโน้มระมัดระวังมากกว่า ขณะที่กลุ่มอายุมากยังคงมีnet bias เชิงบวกต่อทิศทางตลาด
ในเชิงปัจจัยการเมือง พรรคที่ชนะการเลือกตั้ง เป็นตัวแปรสำคัญที่สุดต่อทิศทางตลาดระยะสั้น (~50%) นำหน้าการจัดตั้งรัฐบาลผสม (~20%) ทีมเศรษฐกิจ (~15%) และความเร็วในการตั้งรัฐบาล (~13%) สะท้อนว่าตลาดโฟกัส "ใครนำเกม" มากกว่ากระบวนการเชิงเทคนิค
หากพิจารณาฉากทัศน์แลนด์สไลด์ พรรคภูมิใจไทยถูกมองว่าบวกต่อตลาดมากที่สุด (>60% มองบวก) ขณะที่พรรคประชาชนภาพตลาดเห็นแตกต่างกันสูง และพรรคเพื่อไทยอยู่ในโซนกลางๆ
เมื่อผสานผลสำรวจกับค่าเฉลี่ยโพล 4 แหล่งที่น่าเชื่อถือ เราได้รูปแบบการจับขั้วรัฐบาลผสม 3 แบบหลัก และเมื่อนำมาประกอบกับการสำรวจMomentum ตลาดของเรา ตีความออกมาได้ว่า
#1 พรรคประชาชนนำ+ เพื่อไทย ตามคณิตศาสตร์การเมือง มีความเป็นไปได้สูงที่สุด อิงจากจำนวนคาดการณ์ สส. แต่ตลาดคาดการตอบสนองอย่างระมัดระวัง (วิเคราะห์ทางเทคนิคมอง SET ไปถึง 1,4001,420)
#2 พรรคภูมิใจไทยนำ + เพื่อไทย เป็นกรณีที่RiskReward ดีที่สุด ที่ตลาดตอบรับเชิงบวก (วิเคราะห์ทางเทคนิคมองSET ไปถึง 1,4501,480)
#3 พรรคประชาชนนำ + ภูมิใจไทย โอกาสเกิดต่ำสุด ตลาดตอบรับเชิงบวกน้อยสุด (วิเคราะห์ทางเทคนิคมองSET ไปถึง 1,380)
กลยุทธ์การลงทุน โดยผลการศึกษาชี้ว่า ทุกฉากทัศน์หลักนำไปสู่ข้อสรุปเดียวกัน คือ ตลาดหลังเลือกตั้งมีแนวโน้ม Sideways-Up นักลงทุนสามารถคงสัดส่วนการลงทุน ไม่จำเป็นต้องลดความเสี่ยงเชิงรุกจากประเด็นการเมืองเพียงอย่างเดียว (ล็อกกำไรได้เป็นจังหวะ) ทั้งนี้ ภาวะตลาดปัจจุบันไม่ได้สะท้อนแค่การเลือกตั้ง ติดตามการวิเคราะห์ธีมการลงทุนและการเลือกชุดหุ้นที่เหมาะสมในการลงทุนช่วงนี้ลำดับถัดไป
ในเบื้องต้น ธีมที่แนะนำ:
Quality Value หุ้นพื้นฐานดี มูลค่ายังไม่สะท้อนเต็มที่ กำไรมั่นคง ความผันผวนต่ำ และมีcatalyst จากนโยบาย/มาตรการรัฐ Foreign Radar หุ้นที่มีประวัติถูกสะสมโดยนักลงทุนต่างชาติอย่างต่อเนื่องในหลายวัฏจักร