Krungthai GLOBAL MARKETS เผยค่าบาทเปิดที่ 31.25-เสี่ยงผันผวนสูงราคาทองคำ

นายพูน พานิชพิบูลย์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้(30 ม.ค.69)ที่ระดับ 31.25 บาทต่อดอลลาร์ “อ่อนค่าลงเล็กน้อย แทบไม่เปลี่ยนแปลง”จากระดับปิดของวันที่ผ่านมา ณ ระดับ 31.20 บาทต่อดอลลาร์ และมองกรอบเงินบาทในช่วง 24 ชั่วโมง คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 31.15-31.50 บาท/ดอลลาร์ โดยนับตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมา เงินบาท (USDTHB) ทยอยอ่อนค่าลง ในลักษณะ Sideways Up ทะลุโซนแนวต้าน (และกรอบบนที่เราประเมินไว้ในวันก่อนหน้า) 31.30 บาทต่อดอลลาร์ เข้าใกล้โซนแนวต้านถัดไป 31.50 บาทต่อดอลลาร์ มากขึ้น (แกว่งตัวในกรอบ 31.16-31.46 บาทต่อดอลลาร์) กดดันโดยจังหวะการแข็งค่าขึ้นเร็วของเงินดอลลาร์ ที่สอดคล้องกับจังหวะการปรับตัวลงแรงเกือบ -8% ของราคาทองคำ (XAUUSD) ซึ่งเผชิญแรงขายทำกำไรรุนแรง พร้อมกับบรรดาแร่โลหะมีค่าอื่นๆ
สำหรับในช่วง 24 ชั่วโมงหลังจากนี้ ผู้เล่นในตลาดจะรอลุ้น รายงานข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ ดัชนีราคาผู้ผลิต PPI ในเดือนธันวาคม เพื่อประกอบการประเมินแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ PCE ที่ทาง FED ติดตามอย่างใกล้ชิด
และนอกเหนือจากปัจจัยข้างต้น บรรดาผู้เล่นในตลาดจะรอลุ้นรายงานผลประกอบการของบรรดาบริษัทจดทะเบียน พร้อมทั้ง คอยติดตามพัฒนาการของความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ ทั้งสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับบรรดาประเทศยุโรป ในประเด็น Greenland และแนวโน้มการเจรจาเพื่อยุติสงครามรัสเซีย-ยูเครน
สำหรับ แนวโน้มของค่าเงินบาท เราขอเน้นย้ำมุมมองเดิมว่า เงินบาท (USDTHB) มีแนวโน้มแกว่งตัวไร้ทิศทางที่ชัดเจน ในกรอบ Sideways ไปก่อน ทว่าในช่วงนี้ เงินบาทเสี่ยงผันผวนสูง ไปตามการเคลื่อนไหวของราคาทองคำ (XAUUSD) หลังราคาทองคำเริ่มเผชิญแรงขายทำกำไรที่รุนแรง จนนำไปสู่การปรับฐานหนักในระยะสั้น ทว่า ประเด็นความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ และภาวะปิดรับความเสี่ยงของตลาดการเงินที่ยังมีอยู่ ยังพอช่วยหนุนการรีบาวด์ทองคำได้บ้าง แต่ทว่า การปรับตัวขึ้นต่อเนื่องของราคาทองคำ (XAUUSD) อาจเริ่มจำกัดลง เว้นแต่ว่า จะมีปัจจัยหนุนเพิ่มเติม เช่น สหรัฐฯ บุกโจมตีอิหร่านจริง ตามที่ตลาดกังวล และสถานการณ์การสู้รบทวีความรุนแรง บานปลาย หรือ รายงานข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ อย่าง ข้อมูลตลาดแรงงานออกมาแย่กว่าคาดชัดเจน ทำให้ตลาดกำลังมามั่นใจว่า FED อาจลดดอกเบี้ยได้ราว 2-3 ครั้ง หรือ ตลาดปิดรับความเสี่ยงมากขึ้น จากความกังวลแนวโน้มผลประกอบการของบรรดาหุ้นเทคฯ ธีม AI/Semiconductor
ทั้งนี้ หากราคาทองคำ (XAUUSD) เข้าสู่ช่วงการพักฐาน (Correction) ได้จริง จะเพิ่มแรงกดดันฝั่งอ่อนค่าต่อเงินบาทได้ โดยจากการวิเคราะห์ ความอ่อนไหวของเงินบาทต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำ เราพบว่า หากราคาทองคำปรับตัวลงราว -1% อาจกดดันให้ เงินบาทอ่อนค่าลงได้ประมาณ -0.2% ซึ่งจากสถิติในอดีต เราพบว่า การพักฐานของราคาทองคำ หลังปรับตัวขึ้น “เร็ว แรง” ในระยะสั้น อาจเฉลี่ยราว -10% สะท้อนความเสี่ยงที่เงินบาทสามารถอ่อนค่าลงได้ 50-60 สตางค์ต่อดอลลาร์ ทำให้ในเบื้องต้น เรามองว่า เงินบาทยังมีความเสี่ยงอ่อนค่าลงทดสอบโซนแนวต้าน 31.50 บาทต่อดอลลาร์ ได้ หากราคาทองคำเข้าสู่การพักฐานจริง (แนวต้านถัดไป 31.80 บาทต่อดอลลาร์)
ในเชิงเทคนิคัล หากประเมินด้วยกลยุทธ์ Trend-Following เงินบาทยังอยู่ในแนวโน้มแข็งค่าขึ้น จนกว่าจะสามารถอ่อนค่าทะลุโซน 31.50 บาทต่อดอลลาร์ ได้อย่างชัดเจน ส่วนในแนวโน้มระยะกลางนั้น (ประเมินด้วย Time Frame Weekly) เงินบาทยังอยู่ในแนวโน้มแข็งค่าขึ้น จนกว่าจะสามารถอ่อนค่าทะลุโซน 31.80 บาทต่อดอลลาร์ และเราจะปรับมุมมองต่อแนวโน้มเงินบาทใหม่ หากสามารถอ่อนค่าทะลุเส้นค่าเฉลี่ย 30 สัปดาห์ แถวโซน 32.10-32.20 บาทต่อดอลลาร์