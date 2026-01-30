หุ้นแกว่งในกรอบ รับกลุ่มน้ำมันหนุนหลังราคาพุ่ง จับตาผลประกอบการ บจ.

นางสาววราภรณ์ วิบูลคณารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าแกว่งตัวในกรอบ ยังไม่มีปัจจัยใหม่ แต่คาดว่าจะมีปัจจัยหนุนจากหุ้นกลุ่มน้ำมัน หลังจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเมื่อคืนนี้ปรับขึ้นไปราว 3% จากความกังวลความไม่แน่นอนในประเด็นที่สหรัฐจะโจมตีอิหร่านหรือไม่ ทำให้เป็นปัจัยที่ทำให้ราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้น
ขณะที่ปัจจัยในประเทศยังติดตามการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนที่ทยอยออกมา ส่วนตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียเช้านี้เปิดมาเคลื่อนไหวบวกและลบสลับกัน
โดยให้แนวต้าน 1,350 จุด แนวรับ 1,320 จุด