แบงก์ชาติ UAE ไฟเขียวอนุมัติ USDU สเตเบิลคอยน์ที่มีดอลลาร์หนุน ถูกกฎหมายรายแรก

สหรัฐฯ ยังงึกงัก ยุโรปยังตั้งไข่ แต่ “สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์” (UAE) วิ่งนำไปแล้ว! ธนาคารกลาง UAE (CBUAE) สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ อนุมัติ “USDU” สเตเบิลคอยน์ผูกค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างเป็นทางการรายแรก ภายใต้กฎเกณฑ์กำกับดูแลที่เข้มข้น ชูจุดเด่น “สำรองเงินสด 1:1” ในธนาคารชั้นนำของประเทศ หวังสร้างมาตรฐานทองคำแห่งความเชื่อมั่น ดึงเม็ดเงินสถาบันทั่วโลกไหลเข้าสู่อาบูดาบี
ในขณะที่มหาอำนาจทางการเงินอย่างสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป ยังคงสาละวนอยู่กับการร่างกฎหมายควบคุมคริปโทเคอร์เรนซีธนาคารกลางแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (CBUAE) ได้ตัดสินใจ “รุกฆาต” ด้วยการประกาศรับรอง USDU ซึ่งเป็นสเตเบิลคอยน์ (Stablecoin) ที่หนุนหลังด้วยดอลลาร์สหรัฐ ภายใต้กฎระเบียบ Payment Token Services Regulation (PTSR) อย่างเป็นทางการ
มาตรฐานใหม่ โปร่งใส-ปลอดภัย-ตรวจสอบได้
เหรียญ USDU นี้ออกและบริหารจัดการโดย Universal Digital บริษัทคริปโตฯ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานบริการทางการเงิน (FSRA) ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ Abu Dhabi Global Market (ADGM)
ขณะที่จุดขายที่ทำให้ USDU แตกต่างจากสเตเบิลคอยน์ทั่วไปในตลาด คือความ “ชัวร์” ของสินทรัพย์หนุนหลัง โดยมีการสำรองเงินสดแบบ 1:1 ซึ่งฝากไว้ในบัญชี Onshore ของธนาคารยักษ์ใหญ่ระดับประเทศอย่าง Emirates NBD , Mashreq และ Mbank ซึ่งเป็นการการันตีความปลอดภัยระดับสถาบันการเงิน ตัดปัญหาความกังวลเรื่องเงินสำรองทิพย์ที่เคยถล่มวงการคริปโตฯ ในอดีต
ปาดหน้า ‘สหรัฐฯ-ยุโรป’ ขึ้นแท่นผู้นำ
แถลงการณ์ระบุชัดเจนว่า การขยับตัวครั้งนี้ทำให้ UAE ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำโลกที่เหนือกว่าสหรัฐฯ, สหภาพยุโรป และชาติเอเชียส่วนใหญ่ ในแง่ของการมีระบบชำระเงินด้วยสเตเบิลคอยน์ดอลลาร์ที่ “ถูกกฎหมาย” และ “ใช้งานได้จริง” ภายใต้ระบอบธนาคารกลาง
Juha Viitala ผู้บริหารระดับสูงของ Universal Digital กล่าวด้วยความมั่นใจว่า “USDU คือบรรทัดฐานใหม่ของมูลค่าดิจิทัลที่มีการกำกับดูแล...การเป็น Foreign Payment Token แรกที่ขึ้นทะเบียนกับแบงก์ชาติ UAE คือความชัดเจนและความเชื่อมั่นที่นักลงทุนสถาบันรอคอยมานาน”
สถาบันการเงินขานรับ ตลาดโตเต็มวัย
ด้าน Joel Van Dusen หัวหน้ากลุ่มธุรกิจธนาคารองค์กรและการลงทุนของ Mashreq ชี้ว่า นี่คือจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่สุด เพราะความสนใจจากนักลงทุนสถาบันต่อสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการกำกับดูแลกำลังพุ่งสูงขึ้น และการมาของ USDU จะช่วยผลักดันให้ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลก้าวเข้าสู่ “วุฒิภาวะ” (Maturation) อย่างแท้จริง
นอกจากนี้ ยังมีการดึงตัว Aquanow ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัล เข้ามาเป็นพันธมิตรในการกระจายเหรียญ USDU สู่ตลาดสถาบันทั่วโลก (ในเขตที่ได้รับอนุญาต) เป็นการส่งสัญญาณว่า UAE ไม่ได้มองแค่ตลาดในประเทศ แต่กำลังปักธงเป็น “ศูนย์กลาง Crypto Hub ของโลก” อย่างเต็มตัว