หุ้นปิดลบ 7.83 จุด แรงขายหุ้นใหญ่กดดันหลังปรับขึ้นไปมาก จับตางบ บจ.-ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์

SET ปิดวันนี้ที่ 1,331.07 จุด ลดลง 7.83 จุด (-0.58%) มูลค่าซื้อขาย 51,753.59 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ดัชนีเคลื่อนไหวแดนลบตลอดทั้งวัน โดยทำจุดต่ำสุด 1,326.83 จุด และจุดสูงสุด 1,342.19 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 164 หลักทรัพย์ ลดลง 268 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 221 หลักทรัพย์
นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ บล.บัวหลวง กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวลง โดยที่มีแรงขายหุ้นขนาดใหญ่กดดัน โดยเฉพาะแรงขายหุ้นในกลุ่มแบงก์ที่กดดันดัชนี ประกอบกับคาดว่าจะมาจากการที่นักลงทุนขายทำกำไรออกมาบ้าง หลังจากช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมาก
ขณะที่การประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เมื่อคืนนี้แม้ว่าจะคงดอกเบี้ย แต่ประธานเฟดไม่ได้ส่งสัญญาณการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ทำให้อาจจะส่งผลกดดันต่อตลาดหุ้นในกลุ่มประเทศเกิดใหม่บ้าง ทำให้อาจจะมีเม็ดเงินที่ไหลออก หลังจากที่เข้ามาในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างมาก ทำให้ตลาดหุ้นไทยวันนี้มีการพักตัว
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยพรุ่งนี้คาดแกว่งไซด์เวย์ โดยที่ยังคงติดตามเกี่ยวกับปัจจัยความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐกับประเทศอื่นๆ ซึ่งมีผลต่อทิศทางของตลาดหุ้น และติดตามการรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 4/68 ของบริษัทจดทะเบียน โดยให้แนวต้าน 1,350 จุด แนวรับ 1,320 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 7,031.56 ล้านบาท ปิดที่ 11.70 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 4,242.60 ล้านบาท ปิดที่ 34.75 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 4,089.02 ล้านบาท ปิดที่ 187.50 บาท ลดลง 4.00 บาท
BBL มูลค่าการซื้อขาย 3,653.78 ล้านบาท ปิดที่ 155.50 บาท ลดลง 3.00 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 2,893.90 ล้านบาท ปิดที่ 208.00 บาท ลดลง 1.00 บาท