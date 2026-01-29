ETTH26 เริ่มซื้อขายใน LiVEx 30 ม.ค. นี้

เอนเนอร์จี ไทย เทรดดิ้ง ฮับ เดินหน้าเข้าเทรด ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) 30 มกราคมนี้ หวังนำเงินจากการระดมทุนครั้งนี้ไปลงทุนโครงการ PPA ชำระหนี้ระยะสั้น และเงินทุนหมุนเวียน
นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) กล่าวว่า LiVEx ยินดีต้อนรับ บมจ. เอนเนอร์จี ไทย เทรดดิ้ง ฮับ เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน LiVEx โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “ETTH26” ในวันที่ 30 มกราคม 2569 ซึ่ง ETTH26 เป็นหนึ่งในบริษัทที่ผ่านการเตรียมความพร้อมจาก LiVE Platform ที่ช่วยเสริมศักยภาพและสร้างความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการ
ETTH26 ดำเนินธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ โดยแบ่งรูปแบบธุรกิจเป็น 3 ประเภท ได้แก่ (1) การให้บริการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบ PPA (Power Purchasing Agreement) (2) การให้บริการรับเหมา ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์รูปแบบ EPC (Engineering, Procurement, and Construction) และ (3) การให้บริการด้านงานวิศวกรรมโยธา (Civil Work) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของโครงการต่างๆ โดยกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสถาบันการศึกษา กลุ่มโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน และกลุ่มธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่
ETTH26 มีทุนชำระแล้ว 108.7 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 100 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 8.7 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรก (IPO) ต่อผู้ลงทุนตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยเสนอขายผู้ลงทุนวันที่ 23 มกราคม 2569 ในราคาหุ้นละ 3.75 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 32.64 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 407.64 ล้านบาท มีบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
นายรักไทย บูรพ์ภาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอนเนอร์จี ไทย เทรดดิ้ง ฮับ (ETTH26) กล่าวว่า บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาและส่งมอบโซลูชั่นด้านพลังงานหมุนเวียน และสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร เพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน โดยกำหนดกลยุทธ์หลักในด้านต่างๆ เพื่อผลักดันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานพลังงานทดแทนจากไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ รวมถึงระบบกักเก็บพลังงานภายในหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค้าให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานในอนาคต สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปลงทุนโครงการ PPA ชำระหนี้ระยะสั้น และเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
ETTH26 มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นหลัง IPO คือ บริษัท เออาร์เค สแตรทิจิก โฮลดิ้งส์ จำกัด ถือหุ้น 22.08% บริษัท ชัญญกร โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้น 10.12% และ นายรักไทย บูรพ์ภาค ถือหุ้น 9.97% โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท