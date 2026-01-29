บิทคอยน์ย่อตัวหลังเฟดคงดอกเบี้ย จับตาเกมล้าง Short ที่เป้า 93500 ดอลลาร์

เฟดคงดอกเบี้ยทำพิษ! บิทคอยน์ย่อตัวจากจุดสูงสุด แต่ข้อมูลตลาดฟิวเจอร์สแฉ ‘นักเก็งกำไร’ กำลังจ้องตะครุบเหยื่อชิ้นโตที่ระดับ 93,500 ดอลลาร์ หวังกระตุ้นปรากฏการณ์ ‘Short Squeeze’ กวาดสภาพคล่องกว่า 4.5 พันล้านดอลลาร์เข้ากระเป๋า ทว่ากูรูเตือนอย่าเพิ่งหลงระเริง เพราะสัญญาณจาก ‘ตลาดสปอต’ และ ‘วาฬ’ ยังนิ่งสนิท ส่อแววเป็นแค่การลากไปเชือดของรายย่อย
ควันหลงจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้ราคาบิทคอยน์ที่ทำท่าจะไปต่อต้องสะดุดและย่อตัวลงจากจุดสูงสุดระหว่างวัน แต่ภายใต้ความผันผวนนี้ ข้อมูลจากตลาดอนุพันธ์กลับส่งสัญญาณที่น่าสนใจว่า ตลาดอาจกำลังเตรียม “กับดัก” ครั้งใหญ่ไว้รอรับขา Short
เป้าหมายสังหาร 93,500 ดอลลาร์
Mark Cullen นักเทรดคริปโตฯ ชื่อดัง ชี้เป้าไปที่ระดับราคา 93,500 ดอลลาร์ ซึ่งปรากฏเด่นชัดบนแผนที่ Liquidation Map โดยข้อมูลจาก CoinGlass ยืนยันว่า ณ ระดับราคานั้น มีสัญญา Short Position กองรวมกันเป็นมูลค่ามหาศาลกว่า 4,500 ล้านดอลลาร์
หากราคาสามารถดันทะลุโซนนี้ไปได้ จะเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ (Domino Effect) ที่บีบให้ขา Short ต้องยอมมอบตัวและซื้อคืน (Cover Short) ซึ่งจะส่งผลให้ราคาดีดตัวขึ้นอย่างรุนแรงและรวดเร็ว เปลี่ยนจากการไต่ระดับช้าๆ กลายเป็นการพุ่งทะยานทันที
สัญญาณเตือน ‘ราคาคุย’ มากกว่า ‘เงินจริง’
อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความฮึกเหิมของฝั่งฟิวเจอร์ส กลับมีสัญญาณเตือนภัยที่น่ากังวลจาก Coinbase Premium Index (ดัชนีชี้วัดความต้องการซื้อบิทคอยน์ในตลาดสหรัฐฯ) ที่ยังคงติดลบอย่างหนัก สิ่งนี้สะท้อนว่าการดีดตัวครั้งนี้ขับเคลื่อนด้วย “แรงเก็งกำไร” (Leverage) เป็นหลัก ไม่ได้มาจาก “เงินจริง” (Spot Demand) ของนักลงทุนสถาบันในสหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นรากฐานที่ไม่มั่นคง
Risk-Off ยังทำงาน วาฬยังกั๊กท่าที
Leo Ruga นักวิเคราะห์คริปโตฯ ชี้ว่า เครื่องมือวัดความเสี่ยงทั้ง Risk Oscillator และ Onchain Pressure Oscillator ยังคงอยู่ในโซน “Risk-off” (หลีกเลี่ยงความเสี่ยง) โดยค่า Onchain Pressure ยังสูงเหนือระดับ 34 ซึ่งบ่งบอกถึงสภาวะตลาดที่ยังมีความเครียดสะสม ไม่ใช่ช่วงเวลาของการกลับตัวเป็นขาขึ้นอย่างยั่งยืน จนกว่าแรงขายจะหมดไปจริงๆ
สอดคล้องกับมุมมองของ Pelin Ay ที่วิเคราะห์ Whale Ratio (อัตราส่วนวาฬ) ว่ายังส่งสัญญาณแบบ “กึ่งรับกึ่งสู้” (Neutral-to-Cautious) แม้วาฬจะไม่ได้เทขายออกมา แต่ก็ไม่ได้มีการสะสมของเพิ่มอย่างมีนัยสำคัญ
ทั้งนี้ตลาดกำลังเล่นเกมวัดใจที่ระดับ 93,500 ดอลลาร์ ซึ่งอาจเป็นโอกาสทำกำไรระยะสั้นจากการล้างพอร์ตขา Short แต่สำหรับนักลงทุนระยะยาว ความเสี่ยงยังคงมีอยู่รอบด้าน ตราบใดที่ “เงินจริง” ยังไม่ไหลเข้า และ “เจ้ามือ” ยังไม่ขยับตัวอย่างชัดเจน