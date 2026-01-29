xs
บิทคอยน์ย่อตัวหลังเฟดคงดอกเบี้ย จับตาเกมล้าง Short ที่เป้า 93500 ดอลลาร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เฟดคงดอกเบี้ยทำพิษ! บิทคอยน์ย่อตัวจากจุดสูงสุด แต่ข้อมูลตลาดฟิวเจอร์สแฉ ‘นักเก็งกำไร’ กำลังจ้องตะครุบเหยื่อชิ้นโตที่ระดับ 93,500 ดอลลาร์ หวังกระตุ้นปรากฏการณ์ ‘Short Squeeze’ กวาดสภาพคล่องกว่า 4.5 พันล้านดอลลาร์เข้ากระเป๋า ทว่ากูรูเตือนอย่าเพิ่งหลงระเริง เพราะสัญญาณจาก ‘ตลาดสปอต’ และ ‘วาฬ’ ยังนิ่งสนิท ส่อแววเป็นแค่การลากไปเชือดของรายย่อย

ควันหลงจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้ราคาบิทคอยน์ที่ทำท่าจะไปต่อต้องสะดุดและย่อตัวลงจากจุดสูงสุดระหว่างวัน แต่ภายใต้ความผันผวนนี้ ข้อมูลจากตลาดอนุพันธ์กลับส่งสัญญาณที่น่าสนใจว่า ตลาดอาจกำลังเตรียม “กับดัก” ครั้งใหญ่ไว้รอรับขา Short

เป้าหมายสังหาร 93,500 ดอลลาร์

Mark Cullen นักเทรดคริปโตฯ ชื่อดัง ชี้เป้าไปที่ระดับราคา 93,500 ดอลลาร์ ซึ่งปรากฏเด่นชัดบนแผนที่ Liquidation Map โดยข้อมูลจาก CoinGlass ยืนยันว่า ณ ระดับราคานั้น มีสัญญา Short Position กองรวมกันเป็นมูลค่ามหาศาลกว่า 4,500 ล้านดอลลาร์

หากราคาสามารถดันทะลุโซนนี้ไปได้ จะเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ (Domino Effect) ที่บีบให้ขา Short ต้องยอมมอบตัวและซื้อคืน (Cover Short) ซึ่งจะส่งผลให้ราคาดีดตัวขึ้นอย่างรุนแรงและรวดเร็ว เปลี่ยนจากการไต่ระดับช้าๆ กลายเป็นการพุ่งทะยานทันที

กราฟราคาบิทคอยน์สี่ชั่วโมง แหล่งที่มา: Cointelegraph/TradingView
สัญญาณเตือน ‘ราคาคุย’ มากกว่า ‘เงินจริง’

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความฮึกเหิมของฝั่งฟิวเจอร์ส กลับมีสัญญาณเตือนภัยที่น่ากังวลจาก Coinbase Premium Index (ดัชนีชี้วัดความต้องการซื้อบิทคอยน์ในตลาดสหรัฐฯ) ที่ยังคงติดลบอย่างหนัก สิ่งนี้สะท้อนว่าการดีดตัวครั้งนี้ขับเคลื่อนด้วย “แรงเก็งกำไร” (Leverage) เป็นหลัก ไม่ได้มาจาก “เงินจริง” (Spot Demand) ของนักลงทุนสถาบันในสหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นรากฐานที่ไม่มั่นคง

แผนที่แสดงการชำระบัญชีของเว็บเทรดบิทคอยน์แหล่งที่มา: CoinGlass
Risk-Off ยังทำงาน วาฬยังกั๊กท่าที

Leo Ruga นักวิเคราะห์คริปโตฯ ชี้ว่า เครื่องมือวัดความเสี่ยงทั้ง Risk Oscillator และ Onchain Pressure Oscillator ยังคงอยู่ในโซน “Risk-off” (หลีกเลี่ยงความเสี่ยง) โดยค่า Onchain Pressure ยังสูงเหนือระดับ 34 ซึ่งบ่งบอกถึงสภาวะตลาดที่ยังมีความเครียดสะสม ไม่ใช่ช่วงเวลาของการกลับตัวเป็นขาขึ้นอย่างยั่งยืน จนกว่าแรงขายจะหมดไปจริงๆ

ดัชนี Bitcoin Premium ของ Coinbase ที่มา: CoinGlass
สอดคล้องกับมุมมองของ Pelin Ay ที่วิเคราะห์ Whale Ratio (อัตราส่วนวาฬ) ว่ายังส่งสัญญาณแบบ “กึ่งรับกึ่งสู้” (Neutral-to-Cautious) แม้วาฬจะไม่ได้เทขายออกมา แต่ก็ไม่ได้มีการสะสมของเพิ่มอย่างมีนัยสำคัญ

BTC Composite และ Risk Oscillator ที่มา: Leo Ruga/CryptoQuant
ทั้งนี้ตลาดกำลังเล่นเกมวัดใจที่ระดับ 93,500 ดอลลาร์ ซึ่งอาจเป็นโอกาสทำกำไรระยะสั้นจากการล้างพอร์ตขา Short แต่สำหรับนักลงทุนระยะยาว ความเสี่ยงยังคงมีอยู่รอบด้าน ตราบใดที่ “เงินจริง” ยังไม่ไหลเข้า และ “เจ้ามือ” ยังไม่ขยับตัวอย่างชัดเจน

อัตราส่วนวาฬในตลาดแลกเปลี่ยนบิทคอยน์แหล่งที่มา: CryptoQuant

