แสนสิริ ประกาศเปิด 2 โครงการบ้านหรู มูลค่า 12,000 ลบ. กับแบรนด์คุณภาพ “นาราสิริ 2 โครงการ” บนที่สุดทำเลไพร์ม กรุงเทพกรีฑา – บรมราชชนนี

เตรียมพบกับ “นาราสิริ” (NARASIRI) ความงดงามระดับหมื่นล้าน โครงการบ้านเดี่ยวลักซ์ชัวรีในพอร์ต Sansiri Luxury Collection แสนสิริ ประกาศเปิดตัว “นาราสิริ” 2 โครงการ เขย่าวงการอสังหาฯลักซ์ชัวรี ผ่าน “เรือ” ให้เป็นบิลบอร์ดกลางแจ้งบนใจกลางแม่น้ำเจ้าพระยา เทคโอเวอร์วิวแลนด์สเคป (landscape) ย่านลักซ์ชัวรีสองฝั่งแม่น้ำ สะท้อนแนวคิดงานดีไซน์ระดับเวิลด์คลาสของการพัฒนาโครงการทั้ง 2 ฝั่งตะวันออก และ ฝั่งตะวันตก เตรียมพร้อมเปิดให้ลูกค้าเข้าชมโครงการแบบ Private Viewing เร็วๆนี้
ที่สุดของบ้านเดี่ยวลักซ์ชัวรี 100 ล้าน ที่ทุกคนรอคอย บนทำเลไพร์ม 2 ฝั่งกรุงเทพฯ
แสนสิริ เปิดตัวพร้อมกันอย่างเป็นทางการกับ 2 โปรเจ็กท์แลนด์มาร์คระดับหมื่นล้าน โครงการบ้านเดี่ยวลักซ์ชัวรีระดับ Sansiri Luxury Collection รวมมูลค่าโครงการกว่า 12,000 ล้านบาท เชื่อมที่สุดของ 2 ฝั่งทำเลไพร์ม กรุงเทพฯ โซนตะวันออก นาราสิริ วิคตัวร์ กรุงเทพกรีฑา และ โซนตะวันตก นาราสิริ บรมราชชนนี ยืนหยัดครองผู้นำอสังหาฯระดับลักซ์ชัวรี ที่ไม่หยุดยั้งพัฒนาโครงการมาตรฐานคุณภาพที่ดีที่สุดในทุกทำเลไพร์ม ตอบโจทย์ การอยู่อาศัยที่มาพร้อมกับบริการหลังการขายที่พิถีพิถันในทุกรายละเอียด
“นาราสิริ วิคตัวร์ กรุงเทพกรีฑา” ความงดงามที่สุดแห่งทำเลกรุงเทพตะวันออก
บ้านเดี่ยวระดับลักซ์ชัวรีที่มีมูลค่าโครงการสูงสุดในปีนี้ กับสไตล์ Modern French Renaissance สถาปัตยกรรมจากยุคสมัยอันรุ่งโรจน์ของฝรั่งเศส ราคา 65–120 ล้านบาท เพียง 94 ยูนิต บนพื้นที่กว่า 500 ไร่ ที่สุดของทำเลย่านกรุงเทพกรีฑา Sansiri Krungthep Kreetha Community ที่เรียกได้ว่าเป็น New Ultra Luxury Zone ของเมืองไทย ด้วยอัตราการเติบโตสูงถึง 150% ในช่วงระยะเวลา 10 ปี พร้อมผลตอบแทนปล่อยเช่าสูง 7-9%* สัมผัสกับบรรยากาศแห่งการอยู่อาศัย สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ ความสง่างาม และการครอบครองชีวิตในระดับลักซ์ชัวรีอย่างแท้จริง นัดหมายเข้าชมโครงการแบบ Private Viewing วันที่ 28 กุมภาพันธ์ นี้ ที่ https://siri.ly/e5cspm1
“นาราสิริ บรมราชชนนี” ความยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งทำเลกรุงเทพตะวันตก
บ้านเดี่ยวระดับลักซ์ชัวรีดีไซน์ใหม่ล่าสุดของแบรนด์นาราสิริ และโครงการบ้านเดี่ยวระดับลักซ์ชัวรี ภายใต้ Sansiri Luxury Collection โครงการแรกของฝั่งธนฯ ราคา 55–120 ล้านบาท เพียง 77 ยูนิต ที่สุดของย่านบรมราชชนนี กับ Main Gate สุดยิ่งใหญ่ พลิกโฉม Landscape ริมถนนบรมราชชนนี ใกล้กับแหล่งไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียม สัมผัสกับบรรยากาศและนัดหมายเข้าชมโครงการแบบ Private Viewing วันที่ 14-15มีนาคม นี้
ที่ https://siri.ly/WgzCkz1
Sansiri Luxury Collection “The Forefront of Luxury” แสนสิริ ตอกย้ำบทบาทผู้นำอสังหาฯระดับลักซ์ชัวรีแถวหน้าของประเทศ ที่ได้รับความเชื่อมั่นและการยอมรับจากลูกค้าที่มีรสนิยมผ่านประสบการณ์ความเชี่ยวชาญกว่าสี่ทศวรรษ รังสรรค์ที่อยู่อาศัยโครงการคุณภาพเหนือระดับอย่างไม่หยุดยั้ง สง่างามเหนือกาลเวลา และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงสุนทรียะแห่งการใช้ชีวิต ผ่าน 3 แนวคิด ได้แก่ World-Class Design การออกแบบระดับ เวิลด์คลาส, Material & Craftmanship คุณค่าแห่งวัสดุและหัตถศิลป์อันประณีต และ Service and Unparalleled Living ที่สุดแห่งบริการเหนือระดับเฉพาะคุณ Sansiri Luxury Collection ไม่ใช่เพียงแค่แบรนด์แต่เป็นสัญลักษณ์ของโครงการลักซ์ชัวรีชั้นแนวหน้า เพื่อความภาคภูมิใจในทุกความเป็นเจ้าของ และสามารถส่งต่อทรัพย์สินที่ทวีมูลค่าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ให้กับคนรุ่นต่อไปได้อย่างภูมิใจ
สัมผัสกับ NARASIRI บ้านเดี่ยวลักซ์ชัวรี ความงดงามระดับหมื่นล้าน ใน Sansiri Luxury Collection
“นาราสิริ วิคตัวร์ กรุงเทพกรีฑา” ราคา 65–120 ล้านบาท
28 กุมภาพันธ์ นี้ นัดหมายเข้าชมโครงการ ที่ https://siri.ly/e5cspm1
“นาราสิริ บรมราชชนนี” ราคา 55–120 ล้านบาท
14-15 มีนาคม นี้ นัดหมายเข้าชมโครงการที่ https://siri.ly/WgzCkz1