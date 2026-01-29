ITEL คว้างานกองบัญชาการกองทัพไทย มูลค่า 99 ล.

อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม คว้างานระบบไมโครเวฟ กองบัญชาการกองทัพไทย มูลค่า 99 ล้านบาท ยกระดับการสื่อสารและเรดาร์พื้นที่ยุทธศาสตร์
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL และกองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) ได้จัดพิธีลงนามสัญญาจัดซื้อและติดตั้งชุดวิทยุไมโครเวฟ พร้อมระบบเชื่อมโยงสัญญาณในพื้นที่ภาคใต้ โดยได้รับเกียรติจาก พลเรือเอก พิจิตต ศรีรุ่งเรือง รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) และ ดร.ณัฐนัย อนันตรัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL ร่วมลงนามฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้แทนจากทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2569 ณ กองบัญชาการกองทัพไทย
สำหรับการลงนามสัญญาจัดซื้อและติดตั้งชุดวิทยุไมโครเวฟ พร้อมชุดเชื่อมโยงสัญญาณในพื้นที่ภาคใต้ สำหรับกองบัญชาการกองทัพไทย โดยเป็นส่วนหนึ่งภายใต้งบประมาณเพิ่มเติมประจำปี 2568 ซึ่งมีมูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 99,128,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพระบบการสื่อสาร ระบบเรดาร์ และการตรวจจับพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญ ให้มีความทันสมัยและพร้อมรองรับภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด