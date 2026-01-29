Worldcoin พุ่งแรง 40% รับข่าว OpenAI ซุ่มสร้างโซเชียลปลอดบอทท้าชน X

‘Worldcoin’ (WLD) เหรียญสแกนม่านตาของ ‘แซม อัลท์แมน’ ดีดตัวแรงกว่า 40% ชั่วข้ามคืน หลังสื่อดังระดับโลกแฉ ‘OpenAI’ กำลังซุ่มพัฒนาแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียสายพันธุ์ใหม่ หวังโค่นบัลลังก์ ‘X’ ของอีลอน มัสก์ ด้วยไม้ตาย ‘Humans-only’ บังคับยืนยันตัวตนด้วยไบโอเมตริกซ์ เพื่อสร้างพื้นที่ออนไลน์บริสุทธิ์ที่ไร้เงาบอท 100%
กลายเป็นประเด็นร้อนที่ปลุกตลาดคริปโตฯ ให้ตื่นตัวอีกครั้ง เมื่อราคาโทเคน Worldcoin (WLD) ซึ่งมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับ แซม อัลท์แมน ซีอีโอของ OpenAI พุ่งทะยานขึ้นไปแตะระดับ 0.63 ดอลลาร์ (ก่อนจะย่อตัวลงมาที่ 0.54 ดอลลาร์) ขานรับรายงานข่าวลับสุดยอดจาก Forbes และ The Verge
สร้างโซเชียลมีเดีย ‘ปลอดบอท’
รายงานระบุว่า OpenAI ไม่ได้หยุดแค่การเป็นเจ้าตลาด AI แต่กำลังซุ่มพัฒนา “แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย” คู่แข่งโดยตรงของ X (อดีต Twitter) มาตั้งแต่ต้นปี 2567 โดยใช้ทีมงานหัวกะทิชุดเล็กเพียง 10 คน
หัวใจสำคัญที่ทำให้แพลตฟอร์มนี้แตกต่างจากท้องตลาดคือคอนเซปต์ “Proof of Personhood” หรือการพิสูจน์ความเป็นมนุษย์ โดยแหล่งข่าววงในเผยว่า ผู้ใช้งานอาจต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบไบโอเมตริกซ์ขั้นสูง เช่น Face ID ของ Apple หรือ The Orb เครื่องสแกนม่านตาของโปรเจกต์ World
นี่คือจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่อธิบายว่าทำไมราคาเหรียญ WLD ถึงพุ่งกระฉูด เพราะหากแพลตฟอร์มนี้เกิดขึ้นจริง เทคโนโลยีของ Worldcoin จะกลายเป็นกุญแจดอกสำคัญในการเข้าสู่โลกโซเชียลแห่งใหม่นี้ทันที
แซม อัลท์แมน เดินหน้าสงครามล้าง ‘อินเทอร์เน็ตปลอม’
แรงจูงใจเบื้องหลังโปรเจกต์นี้ มาจากวิสัยทัศน์ของ แซม อัลท์แมน ที่เคยวิพากษ์วิจารณ์ X และโซเชียลมีเดียปัจจุบันอย่างรุนแรงเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยเขามองว่าประสบการณ์การใช้งานในปัจจุบันเต็มไปด้วยความ “ปลอมเปลือก” (Fake) จากกองทัพบอทและสแปมที่ถมเต็มหน้าฟีด
แพลตฟอร์มใหม่นี้จึงถูกออกแบบมาให้เป็นพื้นที่ “สำหรับมนุษย์เท่านั้น” (Humans-only platform) โดยคาดว่าจะมีการผสานพลังของ ChatGPT เข้าไปเพื่อช่วยผู้ใช้งานในการสร้างสรรค์คอนเทนต์ ทั้งข้อความ รูปภาพ และวิดีโอ ให้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น
WLD ฟื้นคืนชีพ จากติดลบ 70% สู่ความหวังใหม่
การพุ่งขึ้นของราคา WLD ครั้งนี้ ถือเป็นน้ำทิพย์ชโลมใจนักลงทุน หลังต้องทนทุกข์กับขาลงมาตลอด 12 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งราคาดิ่งลงไปกว่า 70% ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลไบโอเมตริกซ์
อย่างไรก็ดีหากข่าวลือนี้เป็นจริง นี่จะไม่ใช่แค่การเปิดตัวแอปฯ ใหม่ แต่เป็นการประกาศสงครามแย่งชิง “Digital Identity” ครั้งใหญ่ที่สุด ระหว่างแพลตฟอร์มที่เน้นเสรีภาพ (แต่เต็มไปด้วยบอท) ของอีลอน มัสก์ กับแพลตฟอร์มที่เน้นความถูกต้อง (แต่ต้องแลกด้วยข้อมูลชีวภาพ) ของแซม อัลท์แมน