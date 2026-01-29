เกณฑ์ใหม่หุ้น IPO....ก.ล.ต.ยังมุ่งเป้าเชิงปริมาณ / สุนันท์ ศรีจันทรา

คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าว แผนยกระดับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการทำงานในหลายด้าน เพื่อเรียกความเชื่อมั่นนักลงทุน โดยหนึ่งในแผนงานสำคัญคือ การพิจารณาขั้นตอนการรับบริษัทจดทะเบียนใหม่ที่จะนำหุ้นเสนอขายประชาชนเป็นครั้งแรกหรือหุ้น IPO
การเสนอขายหุ้น IPO ซบเซาลงมาก มูลค่าระดมทุนจากช่วงเวลาที่เฟื่องฟู ตกปีละนับแสนล้านบาท แต่ลดลงมาเหลือระดับหมื่นล้านบาทในปีที่ผ่านมา และมีแนวโน้มว่า ปี 2569 จะมีบริษัทจดทะเบียนใหม่เข้ามาระดมทุนจากตลาดหุ้นน้อยมาก โดยบางบริษัทเบนเข็มไประดมทุนจดทะเบียนในตลาดหุ้นต่างประเทศ
สาเหตุสำคัญที่ทำให้หุ้น IPO ลดลง ปัญหาสำคัญคือ ภาวะตลาดหุ้นที่ซบเซา ทำให้บริษัทจดทะเบียนใหม่ ไม่สามารถ ”โขก” ราคาหุ้นเอาเปรียบนักลงทุนได้ ไม่สามารถตั้งราคาแพงเกินจริง และนักลงทุนที่เสียหาย ขาดทุนป่นปี้จากการจองซื้อหุ้นใหม่ เริ่มหันหลังให้หุ้น IPO
นอกจากนั้น ค่าใช้จ่ายในการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนยังสูง รวมทั้งต้องใช้เวลานานในการพิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุ้นประชาชนเป็นครั้งแรก
แผนการอำนวยความสะดวก เพื่อจูงใจให้บริษัทเข้ามาระดมทุนในตลาดหุ้นมากขึ้นคือ การลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้หุ้น IPO โดย ก.ล.ต.จะเร่งเวลาการพิจารณาให้เร็วขึ้น ในลักษณะ ONE STOP SERVICE การปรับสมดุลเกณฑ์กำกับ ลดการคุมเข้ม แต่เน้นการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริงและเพียงพอ เพื่อให้นักลงทุนใช้วิจารณญาณตัดสินใจลงทุน
ส่วนบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินหรือ FA ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการนำบริษัทจดทะเบียนใหม่เข้าระดมทุน ก.ล.ต.จะเข้มงวดในการกำกับ โดยประเมินคุณภาพและลงโทษ บริษัท FA ที่ไม่ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจว่า บริษัทใหม่ที่เข้าตลาดหุ้นต้องมีคุณภาพและสร้างวัฒนธรรมการลงทุนที่ยังยืน
การยกระดับปรับกฎเกณฑ์กำกับหุ้น IPO ครั้งล่าสุด แม้จะมีเป้าหมายเพื่อเรียกความเชื่อมั่นของนักลงทุน แผนงานที่วางไว้ เป้าหมายใหญ่สุดคือ การเปิดทาง สร้างหลักเกณฑ์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้บริษัทใหม่ เข้าระดมทุนในตลาดหุ้นได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น โดยมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ต่ำลง
เป้าหมายการปกป้องนักลงทุน ไม่ให้บริษัทจดทะเบียนใหม่เข้ามาปล้น ตั้งราคาขายหุ้นในราคาขูดรีด แพงเกินจริง โกยเงินจากนักลงทุนรายย่อยแล้ว ”ตีหัวเข้าบ้าน” กลายเป็นเพียงเป้าหมายรอง
ทำไม ก.ล.ต.จึงเดือดเนื้อร้อนใจกับการที่บริษัทในประเทศ จะหันไประดมทุนในต่างประเทศ ทำไม ก.ล.ต.จึงกลัวอะไรกันนักหนา กับการที่มีบริษัทจดทะเบียนใหม่เข้ามาระดมทุนในตลาดหุ้นน้อย
ทำไม ก.ล.ต.จึงไม่ตระหนักในความเสียหายของนักลงทุน ที่ถูกหุ้น IPO สมคบคิดกับบริษัท FA หลอกต้มกินเงินนักลงทุน โดยนำหุ้นเน่า ๆ มาขายในราคาแพง ๆ
บทบาทหน้าที่สำคัญที่สุดของ ก.ล.ต.คือ การพิจารณากลั่นกรองบริษัทจดทะเบียนที่ดี มีคุณภาพ แนวโน้มการเติบโตสดใส ผู้บริหารบริษัทยึดมั่นในธรรมาภิบาลเข้ามาระดมทุนในตลาดหุ้น
ถ้าไม่มั่นใจว่า บริษัทที่ยื่นขอเสนอขายหุ้น IPO เป็นบริษัทที่ดี ไม่มั่นใจว่า เมื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นแล้ว จะสร้างความเสียหายให้นักลงทุนหรือไม่ ก.ล.ต.ไม่จำเป็นต้องอนุมัติการเสนอขายหุ้น
ตัดตอนความเสียหายของประชาชนผู้ลงทุนตั้งแต่ด่านแรก ไม่ใช่ปล่อยให้หุ้น IPO นับสิบนับร้อยบริษัทเข้ามาทำร้ายนักลงทุนในตลาดหุ้น โดยหลังจากปล้นเงินก้อนโตไปแล้ว จะแปลงร่างเป็นหุ้นเน่าที่ตายซากคาตลาดหุ้น
ปรัชญาความคิดของ ก.ล.ต. ยังหลงทางวกวนอยู่กับการสร้างการเติบโตของตลาดหุ้นในเชิงปริมาณ และตระหนักในความเสียหายของประชาชนผู้ลงทุนน้อยไปหน่อย ทั้งที่ความเสียหายของนักลงทุนที่เกิดจากหุ้น IPO เกิดขึ้นจริง และสัมผัสได้
การยกระดับปรับเกณฑ์หุ้น IPO ของ ก.ล.ต.ในครั้งนี้ มองไม่ออกว่า จะเรียกความเชื่อมั่นของนักลงทุนกลับมาได้อย่างไร