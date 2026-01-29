"จิตติ" ชี้ทองจ่อแตะ$ 6,030 รับอานิสงส์สงครามการค้า-ภูมิรัฐศาสตร์ เตือนระวังพักฐานหลังราคาผันผวนหนัก

นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ คาดว่าปีนี้ราคาทองจะปรับขึ้นอีกราว 40% หรืออยู่ที่ 6,030 ดอลลาร์/ออนซ์ โดยปัจจัยที่มีผลต่อสถานการณ์ราคาทองในตลาดโลกมาจากเรื่องสงครามการค้า และปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งตั้งแต่ต้นปีราคาทองปรับขึ้นไปแล้วราว 1 พันดอลลาร์/ออนซ์ โดยขณะนี้มีปัจจัยเรื่องความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน และในระยะต่อไปจะเป็นเรื่องหน่วยงานของสหรัฐฯ เกิดปัญหาชัตดาวน์
"ถ้าทรัมป์ยังอยู่โอกาสที่ราคาทองจะปรับขึ้นไปอีกก็ยังมี เพราะจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อน สถานการณ์ขณะนี้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเจอมาก่อนในรอบ 40 ปี" นายจิตติ กล่าว
ที่ผ่านมาราคาทองมีการปรับขึ้นเฉลี่ยปีละ 8-9% แต่ในปี 68 ราคาปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นมากถึง 65% และในปีนี้ผ่านไปยังไม่ครบเดือนมีการปรับเพิ่มขึ้นไปแล้วราว 20%
นายจิตติ ยอมรับว่า การเคลื่อนไหวของราคาทองในขณะนี้มีความผิดปกติ เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและรวดเร็ว โดยเตือนนักลงทุนเก็งกำไรระยะสั้นให้ระมัดระวังการปรับตัวพักฐานราคาร่วงลงแรง ส่วนการลงทุนในระยะยาวยังมีอนาคตที่สดใสตราบใดที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ยังทำหน้าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ต่อไป
"วันนี้ราคาขึ้นมาแรงกว่า 200 ดอลลาร์โดยไม่มีเหตุผล น่าจะมาจากการเก็งกำไรของกองทุนฯ หลังเปิดตลาดชั่วโมงเดียวมีการเปลี่ยนแปลงราคาไปแล้ว 12 ครั้ง" นายจิตติ กล่าว