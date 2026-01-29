88TH นำแบรนด์ LYO บุกเวที อย. Expo 2026

นางสาวนพรัตน์ มาลัยวงค์ ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริษัท บริษัท 88(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ “88TH” ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงาม ซึ่งปัจจุบันมี 3 แบรนด์หลัก ประกอบด้วย 1.กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะแบรนด์ LYO (ไลโอ) 2.กลุ่มผลิตภัณฑ์ ดูแลผิวแบรนด์ Hone (โฮน) 3.กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแบรนด์ ver.88 (เวอร์.88) เปิดเผยว่า บริษัทฯได้เข้าร่วมงาน มหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับประเทศ ประจำปี 2569 หรือ “อย. Expo 2026” ภายใต้แนวคิด “From Local to Global - จากอัญมณีภูมิปัญญาไทย สู่การพัฒนาไกลไปสากล”
โดยบริษัทฯ ได้นำแบรนด์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ “ไลโอ (LYO)” ร่วมจัดแสดงภายในงาน เพื่อเป็นการนำเสนอแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ เพื่อต่อยอดจากภูมิปัญญาไทย ร่วมกับการคิดค้นสูตรโดย เภสัชกร และทีมผู้เชี่ยวชาญ ภายใต้การผสานองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้ากับมาตรฐานการผลิตสมัยใหม่ ให้สอดคล้องกับแนวทางด้านคุณภาพและความปลอดภัย
“การเข้าร่วมงานครั้งนี้สะท้อนบทบาทของ 88TH ในการผลักดันผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยสู่ตลาดโลก และร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารและยาของประเทศให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน จากการต่อยอดภูมิปัญญาไทยที่มีอยู่ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล”