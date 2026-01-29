STELLA แจงกู้“ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง”ช่วยฝ่าวิกฤติ ไม่ผิดนัดชำระ

“สเตลล่า”แจงยิบทุกคำถาม “ก.ล.ต.” ชี้กู้ยืม “ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง”ช่วยบริษัทฯ ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจ ไม่ผิดนัดชำระหนี้ เช่นที่เกิดขึ้นจำนวนมากกับบริษัทจดทะเบียนอื่นก่อนหน้านี้ จนกระทบนักลงทุนเป็นวงกว้าง เผยปี 2571 จะทำให้บริษัทฯ เหลือหนี้กับ “ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง” เพียงรายการเดียว โดยได้เจรจาและได้รับการยืดชำระหนี้มาต่อเนื่อง พร้อมวอนก.ล.ต. เดินหน้าติดตามเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในมือ ทวงคืนทรัพย์สินบริษัทฯ คืนความเป็นธรรมแก่นักลงทุน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 28 ม.ค.ที่ผ่านมา บริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ STELLA ได้ทำหนังสือชี้แจงถึง เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เรื่องธุรกรรมรับความช่วยเหลือทางการเงิน โดยกู้ยืมจาก บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (TNH) ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน เนื่องจาก TNH เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน STELLA นั้น เพราะบริษัทฯ มีหนี้ที่ใกล้ครบกำหนดชำระ เดือน ธ.ค. 2568 ถึง ม.ค. 2569 รวม 491 ล้านบาท และต้องชำระหนี้หุ้นกู้ครบกำหนดในปี 2569 อีก 788 ล้านบาท การกู้ยืมจาก TNH จะทำให้บริษัทมีสภาพคล่องพอที่จะชำระหนี้ ไม่กระทบความน่าเชื่อถือ และเป็นเงินลงทุนที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจต่อไป
เนื้อหาหนังสือชี้แจงยังระบุด้วยว่า การได้รับความช่วยเหลือจาก TNH จะทำให้บริษัทฯ ไม่มีการผิดนัดชำระหนี้ใดๆ และตามแผนจะทำให้ปี 2570 มีหนี้ครบกำหนดชำระอยู่ที่ 467 ล้านบาท และปี 2571 จะเหลือหนี้กับ TNH เพียงรายการเดียวเป็นจำนวน 3,464 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้เจรจาและได้รับการขยายระยะเวลาชำระหนี้จาก TNH มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งหมดนี้ช่วยให้ บริษัทฯ สามารถรักษาความน่าเชื่อถือในเรื่องการชำระหนี้ และไม่ผิดนัดชำระหนี้ไขว้ (cross default) เช่นที่เกิดขึ้นจำนวนมากกับบริษัทจดทะเบียนอื่นก่อนหน้านี้ จนกระทบนักลงทุนเป็นวงกว้าง
บริษัทฯ ยังย้ำอีกว่าธุรกรรมแลกหุ้นบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด (WEH) ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นและได้รายงานก.ล.ต.ไปครบถ้วนก่อนหน้านี้ ก่อนเข้าทำธุรกรรม ได้บรรลุเป้าหมายที่เปิดเผยไว้แต่ต้น คือการมีสภาพคล่องในการทำธุรกิจเพิ่มขึ้น โดยได้นำหุ้น WEH มาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้ยืมเงินจาก TNH เมื่อได้รับความช่วยเหลือทางการเงินมาทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารสภาพคล่อง จนไม่กระทบการชำระหนี้ ไปพร้อมกับความพยายามอื่นของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง ทั้งการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่อยู่ในแผนธุรกิจ การหารายได้จากธุรกิจปกติของบริษัทฯ และการหาแหล่งเงินทุนอื่นที่เหมาะสม แม้ถูกกดดันจากภาวะเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ปัจจุบัน
ท้ายหนังสือชี้แจงฉบับดังกล่าว STELLA ยังได้ย้ำว่า ก่อนเข้าทำธุรกรรมข้างต้น บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องครบถ้วน พร้อมหารือ และแก้ไขข้อสังเกตตามคำแนะนำจากก.ล.ต. จนครบถ้วน เพราะบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงในการหาเงินทุนเข้ามาแก้ปัญหาสภาพคล่องและหนี้สิน พร้อมขอให้ก.ล.ต. เร่งรัดดำเนินการประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในมือก.ล.ต. เช่น การติดตามทรัพย์สินของบริษัทฯ กลับคืน ซึ่งมีมูลค่าหลักพันล้านบาท จะช่วยบรรเทาฐานะการเงิน และคืนความเป็นธรรมให้กับนักลงทุนและผู้ถือหุ้นด้วย