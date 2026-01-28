เม่าย้ายตลาด ทิ้งคริปโตแห่ซบทองคำ-โลหะเงิน หลังราคาทุบสถิติใหม่

กระแสลมเปลี่ยนทิศ! ตลาดคริปโตฯ ส่อแววเหงา หลังข้อมูลโซเชียลชี้ชัด นักลงทุนรายย่อยเริ่มปันใจแห่ไปมุง ‘ตลาดโลหะมีค่า’ อย่างบ้าคลั่ง ดันราคา ‘โลหะเงิน’ ทุบสถิติสูงสุดใหม่ (ATH) ทะลุ 117 ดอลลาร์ Santiment จับตากระแส ‘Sector Jumping’ ชี้เม่าไม่สนลูกใคร ที่ไหนปั๊มขยับที่นั่นไป แต่เตือนสติกระแส Hype แรงมักจบด้วยการ ‘ปรับฐาน’ เสมอ
Santiment แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลตลาดชื่อดัง เปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจว่า ในเดือนมกราคมนี้ บทสนทนาบนโลกโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับ “ทองคำ” และ “เงิน” (Silver) ได้แซงหน้าคริปโทเคอร์เรนซีไปแล้วในหลายช่วงเวลา สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของนักลงทุนรายย่อย (Retail Investors) ที่พร้อมจะ “กระโดดข้ามห้วย” ไปยังสินทรัพย์ใดก็ตามที่กำลังทำกำไรได้อย่างร้อนแรง
ปรากฏการณ์ ‘Sector Jumping’ เมื่อความภักดีแพ้ผลตอบแทน
จากเดิมที่นักเทรดคริปโตฯ มักจะเวียนว่ายตายเกิดอยู่แค่ในวัฏจักรของสินทรัพย์ดิจิทัล (เช่น โยกจาก Memecoins ไป AI หรือ Blue chips) แต่ข้อมูลล่าสุดชี้ว่า ตอนนี้นักลงทุนพร้อมที่จะทิ้งกระดานเทรดดิจิทัล แล้วกระโจนเข้าสู่ “ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์” หรือแม้แต่ “ตลาดหุ้น” ทันทีที่มีสัญญาณการปั่นราคา (Pump)
สัปดาห์ที่ 2 ของมกราคม (8-18 ม.ค.) : ทองคำยึดครองพื้นที่สื่อโซเชียลเบ็ดเสร็จ หลังราคาทำนิวไฮ
สัปดาห์ที่ 3 (19-22 ม.ค.) : คริปโตฯ ตีตื้นขึ้นมาบ้าง จากแรงซื้อเก็งกำไรช่วงย่อตัว (Buy the Dip)
ปัจจุบัน : สปอตไลต์สาดไปที่ “โลหะเงิน” เต็ม ๆ หลังราคาพุ่งทะยานทำ All-Time High
‘Silver’ ทุบสถิติ 117 ดอลลาร์ กับดัก FOMO หรือของจริง?
ราคาโลหะเงินเพิ่งสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการพุ่งทะลุ 117 ดอลลาร์ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา แต่ความร้อนแรงนี้มาพร้อมกับคำเตือนจาก Santiment ที่ระบุว่า “เมื่อใดที่รายย่อยแห่กันเข้ามาด้วยความกลัวตกขบวน (FOMO) เมื่อนั้นจุดสูงสุด (Top) มักจะอยู่ไม่ไกล”
หลักฐานคาตาเกิดขึ้นทันที เมื่อราคาพุ่งแตะจุดสูงสุดที่ 117.70 ดอลลาร์ ก่อนจะถูกเทขายร่วงลงมาต่ำกว่า 102.70 ดอลลาร์ในเวลาเพียง 2 ชั่วโมงหลังจากกระแส Hype พีคถึงขีดสุด (ล่าสุดวันพุธทรงตัวอยู่ที่ 113 ดอลลาร์)
Google Trends ชี้ ‘คริปโตฯ’ ยังไม่ตาย
แม้กระแสโซเชียลจะเทไปทางโลหะมีค่า แต่ข้อมูลการค้นหาจาก Google Trends ยังชี้ว่าคนทั่วไปยังคงสนใจคริปโตฯ อยู่ โดยคำค้นหาอย่าง "best crypto" และ "what is crypto" ยังคงติดอันดับ แต่เมื่อเทียบกราฟความสนใจแล้ว ต้องยอมรับว่านาทีนี้ “โลหะเงิน” คือพระเอกตัวจริงที่แย่งซีนไปได้มากที่สุด
อย่างไรก็ดีนี่คือบททดสอบจิตวิทยาการลงทุนครั้งสำคัญ นักลงทุนต้องระวังให้ดีว่าการวิ่งไล่ตามราคาในขณะที่ตลาดกำลัง Hype สุดขีด อาจลงเอยด้วยการเป็น “ผู้รับไม้ต่อ” บนยอดดอย ในขณะที่ตลาดคริปโตฯ ที่เงียบเหงาลง อาจกำลังสะสมพลังรอวันเอาคืน