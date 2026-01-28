ธปท.แต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงมีผล 1 ก.พ.นี้

นายจิรานุวัฒน์ ธัญญะเจริญ เลขานุการ คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าคณะกรรมการฯ เห็นชอบการโยกย้ายและเลื่อนตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ภายใต้การปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมรองรับความท้าทายในระยะข้างหน้า โดยให้
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ดังนี้
1. ย้าย นางวิเรขา สันตะพันธุ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายบริหารงานปฏิบัติการ ไปดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกลยุทธ์และบริหารทรัพยากรบุคคล
2. ย้าย นางสมฤดี รังสิยาภรณ์รัตน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายยุทธศาสตร์และวางแผนทรัพยากร
ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายวางแผนและสนับสนุนองค์กร
3. ย้าย นางสาวดารณี แซ่จู ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับระบบการชำระเงินและคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ
4. ย้าย นายสักกะภพ พันธยานุกูล ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ไปดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับระบบการชำระเงินและคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
5. เลื่อนตำแหน่ง นายดอน นาครทรรพ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารเงินสำรอง เป็น ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน