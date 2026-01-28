‘Morgan Stanley’ ตั้งทัพใหญ่บุกตลาดคริปโตเต็มสูบ

วอลล์สตรีทขยับแรง! “Morgan Stanley” วาณิชธนกิจยักษ์ใหญ่ระดับโลก ประกาศรุกฆาตตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเต็มสูบ ด้วยการเปิดตำแหน่งใหม่ระดับยุทธศาสตร์องค์กร พร้อมแต่งตั้ง “เอมี่ โอลด์เดนเบิร์ก” ผู้บริหารลูกหม้อมากประสบการณ์ ขึ้นกุมบังเหียนดูแลภาพรวม หวังยกระดับจากผู้ให้บริการทางผ่าน สู่การเป็นผู้เล่นหลักที่ครบเครื่องในโลกคริปโทเคอร์เรนซี ท่ามกลางกระแสการยอมรับในวงกว้างและการแข่งขันที่ดุเดือดของสถาบันการเงินดั้งเดิม
ความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญนี้ถูกเปิดเผยผ่านบันทึกข้อความภายในเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา จาก Andy Saperstein และ Dan Simkowitz ประธานร่วมของธนาคาร โดยระบุว่า Morgan Stanley ได้สร้างบทบาทใหม่ขึ้นมาเพื่อประสานงานด้านยุทธศาสตร์สินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะ และได้เลือก เอมี่ โดลด์เอนเบิร์ก ผู้บริหารที่ร่วมงานกับธนาคารมาอย่างยาวนานให้มารับตำแหน่งนี้
เอมี่ โอลด์เดนเบิร์ก ย้ายมาจากหน่วยงาน Morgan Stanley Investment Management ซึ่งก่อนหน้านี้เธอดูแลด้านตราสารทุนตลาดเกิดใหม่ และเป็นผู้ริเริ่มโครงการด้านสินทรัพย์ดิจิทัลภายในหน่วยงานดังกล่าว โดยในบทบาทใหม่นี้ เธอจะเข้ามาอยู่ในส่วนงานด้านยุทธศาสตร์และการดำเนินการในภาพรวมระดับองค์กร
การแต่งตั้งแม่ทัพใหม่ครั้งนี้ เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ธนาคารกำลังเร่งเครื่องเปลี่ยนผ่านจากการเป็นเพียงผู้เปิดช่องทางเข้าถึงผลิตภัณฑ์คริปโตฯ ไปสู่การสร้าง “ชุดเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบ” และครบวงจรยิ่งขึ้นเพื่อรองรับตลาดนี้
รุกหนักฝั่งสถาบัน ส่งสัญญาณชัดจากการยื่นไฟลิ่ง ETF
สัญญาณความจริงจังของ Morgan Stanley เริ่มชัดเจนตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม เมื่อหน่วยงานจัดการการลงทุนของธนาคารได้ยื่นเอกสารจดทะเบียนเบื้องต้นสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (ETPs) ที่อ้างอิงกับ Bitcoin และ Solana การเคลื่อนไหวนี้ถือเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่า ธนาคารต้องการปักธงและมีส่วนร่วมที่ใหญ่ขึ้นในตลาดคริปโตฯ ที่มีการกำกับดูแล
การยื่นเอกสารดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่กฎระเบียบของสหรัฐฯ เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานตลาดคริปโตฯ กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งดึงดูดให้สถาบันการเงินดั้งเดิมกระโดดเข้ามาในพื้นที่นี้มากขึ้น สอดคล้องกับรายงานของ Reuters ที่วิเคราะห์ว่า การผลักดัน ETF ของ Morgan Stanley เป็นส่วนหนึ่งของเทรนด์ใหญ่ที่ธนาคารต่างๆ หันมาให้ความสำคัญกับสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้น ภายใต้บรรยากาศที่เป็นใจของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์
เจาะฐานรายย่อย-วางกรอบบริหารความเสี่ยง
ในฝั่งธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธนาคารก็ได้ประกาศแผนที่จะเปิดให้บริการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลบนแพลตฟอร์ม E-Trade ในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 โดยจะใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านสินทรัพย์ดิจิทัลของ Zerohash และจะมีเหรียญหลักอย่าง Bitcoin, Ether และ Solana เป็นกลุ่มแรกที่ให้บริการ
ในขณะเดียวกัน ภายในแผนกบริหารความมั่งคั่ง ธนาคารก็ได้เริ่มวางแนวทางป้องกันและกำหนดกรอบความเสี่ยงให้ลูกค้าในการเข้าถึงสินทรัพย์ประเภทนี้
รายงานจากคณะกรรมการการลงทุนสากลของธนาคารระบุว่า สกุลเงินดิจิทัลมีความ "เก็งกำไร" และแนะนำให้จัดสรรการลงทุนประมาณ 2% ถึง 4% ของพอร์ต ขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงที่รับได้ โดยมีการเปรียบเทียบบิทคอยน์ว่าเป็นเสมือน "ทองคำดิจิทัล"
ภารกิจใหม่ของ เอมี่ โอลด์เดนเบิร์ก จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำหน้าที่เป็นผู้บริหารระดับสูงเพียงคนเดียวที่จะเชื่อมโยงแนวรบต่างๆ เหล่านี้เข้าด้วยกัน เพื่อให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างพันธมิตร และการดำเนินการ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในขณะที่คริปโทเคอร์เรนซีกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ตลาดกระแสหลักมากขึ้นเรื่อยๆ