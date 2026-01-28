HSBC แนะ 4 กลยุทธ์ลงทุน Q1/69 สร้างพอร์ตรับโลกเปลี่ยนแปลง มองบวกหุ้นสหรัฐ-Data Centres

เอชเอสบีซี ไพรเวท แบงค์ (HSBC Private Bank) เปิดเผยรายงาน กลยุทธ์การลงทุนไตรมาส 1 ปี 2569 ในธีม "สร้างความยืดหยุ่นให้พอร์ตการลงทุนในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง"" ซึ่งได้ทำการคาดการณ์ว่า การเร่งนำ AI ไปใช้และการสร้างรายได้จาก AI จะยังคงสนับสนุนการเติบโตของกำไรภาคธุรกิจอย่างแข็งแกร่งในปี 2569 ส่งผลให้ธนาคารยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อความเสี่ยงและเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นโลกมากกว่าปกติ
นอกจากนี้ ธนาคารยังคงเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ และมีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น โดยเสริมการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตผ่านการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ระดับลงทุนจากทั่วโลก (Investment Grade Bonds) สินเชื่อคุณภาพในเอเชียและตลาดเกิดใหม่ ทองคำ และกองทุนเฮดจ์ฟันด์ ควบคู่ไปกับการจัดสรรกลยุทธ์การลงทุนไปยังหุ้นหลักทรัพย์นอกตลาด (Private Equity) สินเชื่อบริษัทเอกชนและโครงสร้างพื้นฐาน
สำหรับประเทศไทย ธนาคารคาดว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวลงเล็กน้อยในปี 2569 แม้จะมีการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม โดยคาดว่าเงินบาทจะอ่อนค่าลงเล็กน้อย และตลาดหุ้นไทยมีแนวโน้มให้ผลตอบแทนต่ำกว่าตลาดหุ้นในภูมิภาค
(1) ขยายมุมมองการลงทุนในหุ้นให้ครอบคลุมมากกว่า AI
แม้ว่าการลงทุนด้าน AI ทั่วโลกจะยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของการเติบโตของกำไรในปี 2569 แต่ธนาคารเห็นว่านักลงทุนควรกระจายการลงทุนให้กว้างกว่ากลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ (Mega Tech) เพื่อลดความเสี่ยงด้านมูลค่าและการกระจุกตัวของพอร์ต โดยหุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคได้รับประโยชน์จากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากศูนย์ข้อมูล (data centres) ขณะที่หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมและการเงินยังมีมูลค่าที่น่าสนใจและมีแนวโน้มกำไรเชิงบวก
(2) รับมือกับความผันผวนของตลาดด้วยสินทรัพย์ทางเลือกและกลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์ผสม (Multi-Asset)
ความผันผวนของตลาดในระยะสั้นอาจเกิดขึ้นจากความกังวลของหนี้รัฐบาล ความเสี่ยงภาวะฟองสบู่จาก AI และความไม่แน่นอนของนโยบายธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) สามารถบริหารจัดการได้ผ่านกลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์ผสม ได้แก่ การลงทุนในทองคำ กองทุนเฮดจ์ฟันด์ และสินทรัพย์ในตลาดเอกชน เพื่อเสริมความยืดหยุ่นของพอร์ตการลงทุน
(3) เสริมความแข็งแกร่งของพอร์ตด้วยรายได้ที่มั่นคง
ในด้านตราสารหนี้ ธนาคารคาดว่าพันธบัตรการลงทุนทั่วโลกยังให้โอกาสสร้างรายได้ที่น่าสนใจกว่าตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูง ซึ่งมีส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นจากพันธบัตรรัฐบาลไม่มากนัก ขณะที่ตราสารหนี้ภาคเอกชนสกุลเงินหลักของตลาดเกิดใหม่ และตราสารหนี้สกุลเงินท้องถิ่นยังให้ผลตอบแทนจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่น่าสนใจ นอกจากนี้ การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานภาคของเอกชนสามารถช่วยสร้างรายได้ที่สม่ำเสมอและช่วยป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อได้บางส่วน
(4) เพิ่มโอกาสการกระจายความเสี่ยงจากนวัตกรรมและรายได้ในเอเชีย
ธนาคารแนะนำกลยุทธ์การลงทุนบาร์เบล (Barbell strategy) โดยเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เพื่อรับประโยชน์จากแนวโน้มการเติบโตของ AI และการปฏิรูปด้านบรรษัทภิบาล ควบคู่กับการสร้างรายได้ผ่านการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นฮ่องกงและสิงคโปร์ ซึ่งมีมูลค่าที่น่าสนใจและให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง
*ธีมใหม่ Asias Data Centre Boom
นางฟาน ชุค วาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการลงทุน ประจำภูมิภาคเอเชีย (Chief Investment Officer, Asia) ของเอชเอสบีซี ไพรเวท แบงค์ กล่าวว่า "เรายังคงกลยุทธ์การลงทุนที่รับความเสี่ยงในระดับปานกลาง โดยคาดว่ากำไรภาคธุรกิจในปี 2569 จะยังแข็งแกร่ง จากแรงหนุนของนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและนโยบายที่เอื้อต่อตลาด เราเห็นโอกาสในการกระจายการลงทุนที่น่าสนใจในหลายภูมิภาค หลากหลายอุตสาหกรรม สไตล์การลงทุน และประเภทสินทรัพย์ ซึ่งช่วยให้นักลงทุนสามารถบริหารความเสี่ยงด้านมูลค่าและการกระจุกตัวของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ"
"เอเชียกลายเป็นภูมิภาคที่โดดเด่นในฐานะผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงจากคลื่นการลงทุนด้าน AI ระลอกใหม่และการนำ AI มาใช้อย่างรวดเร็ว จากการเป็นศูนย์กลางการผลิตฮาร์ดแวร์เทคโนโลยีของโลก ตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่และเป็นฐานการผลิตสำคัญ เราจึงเห็นโอกาสการกระจายการลงทุนที่น่าสนใจจากระบบนิเวศ AI ของเอเชียที่มีขนาดใหญ่และเติบโตอย่างรวดเร็ว ขณะที่เศรษฐกิจในภูมิภาคซึ่งขับเคลื่อนด้วยอุปสงค์ภายในประเทศยังมีความยืดหยุ่น และสามารถสร้างแหล่งรายได้ที่หลากหลายและยั่งยืนในระยะยาว ดังนั้น กลยุทธ์การลงทุนบาร์เบลของเราจึงสร้างสมดุลระหว่างการลงทุนในผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีกับการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นปันผลสูงและตราสารหนี้คุณภาพในเอเชีย" นางฟาน กล่าวเสริม
ทั้งนี้ เอชเอสบีซี ไพรเวท แบงค์ ได้แนะนำธีมการลงทุนใหม่ "การเติบโตของศูนย์ข้อมูลในเอเชีย" (Asias Data Centre Boom) ซึ่งสะท้อนโอกาสการเติบโตที่น่าสนใจจากการเร่งก่อสร้างศูนย์ข้อมูลทั่วภูมิภาค โดยคาดว่ากำลังการผลิตของศูนย์ข้อมูลในเอเชียจะเติบโตเฉลี่ยปีละ 13.1% ในช่วงปี 2568-2573 ซึ่งสูงกว่าภูมิภาคอเมริกาเหนือที่ 9.2% และยุโรปที่ 5.3% "เอเชียมีความได้เปรียบในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านศูนย์ข้อมูลมากกว่าสหรัฐฯ จากแรงสนับสนุนเชิงนโยบายของภาครัฐ ต้นทุนพลังงานที่สามารถแข่งขันได้ ความพร้อมของที่ดิน และความใกล้กับฐานการผลิต โดยธนาคารมีมุมมองเชิงบวกต่อผู้ผลิตชิปในเอเชีย ผู้ผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบกักเก็บพลังงาน และผู้ให้บริการโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ" นางฟาน กล่าวเสริม
*คาดปี 69 หุ้นไทยให้ผลตอบแทนต่ำ กำไร บจ.โตแค่ 5%
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2569 การใช้จ่ายภาครัฐที่อยู่ในระดับต่ำ การส่งออกภาคบริการที่อ่อนแอ และการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวที่ล่าช้า ยังคงเป็นปัจจัยกดดันต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2569 โดยเอชเอสบีซี ไพรเวท แบงค์ คาดว่าอัตราการเติบโตของ GDP ไทยจะชะลอตัวลงเพิ่มเติมในปี 2569 เหลือประมาณ 1.7% จากผลของการเร่งใช้จ่ายล่วงหน้าในปีก่อนหน้า และแนวโน้มการเลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ อาจส่งผลให้การใช้จ่ายภาครัฐชะลอตัวลง อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมเชิงบวก ประเทศไทยมีศักยภาพในการได้รับประโยชน์จากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและบทบาทสำคัญของประเทศในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์ดิจิทัล
นางฟาน กล่าวเสริมว่า "ราคาพลังงานที่ต่ำและการชะลอตัวของราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในวงกว้าง ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ต่ำกว่ากรอบเป้าหมายเงินเฟ้อของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 1-3% ต่อเนื่องเป็นเวลา 10 เดือน เราคาดว่าเงินเฟ้อจะยังอยู่ในระดับต่ำที่ประมาณ 0.6% ในปี 2569 และ 1.0% ในปี 2570 จากความต้องการซื้อที่ชะลอตัวต่อราคาสินค้าโดยรวม ทั้งนี้ จากข้อจำกัดในการใช้นโยบายการคลังเพิ่มเติมอย่างมีนัยสำคัญ และระดับหนี้รัฐบาลต่อ GDP ที่ใกล้เพดาน 70% เราจึงคาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ในปี 2569 เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ"
หลังจากเงินบาทแข็งค่าในปี 2568 จากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มีผลต่อทุกภาคส่วน และกระแสเงินทุนต่างชาติไหลเข้ามาเหนือความคาดหมาย เราคาดว่าเงินบาทจะอ่อนค่าลงเล็กน้อย ในปี 2569 คล้ายกับรอบการเลือกตั้งครั้งก่อนในปี 2566 ซึ่งมีความเสี่ยงของเงินทุนไหลออกจากพอร์ตการลงทุน และการชะลอตัวของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในช่วงก่อนและระหว่างการเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2566 นอกจากนี้ การคาดการณ์ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย ยังมีแนวโน้มทำให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยของเงินบาทแคบลง ส่งผลให้เราคาดว่าอัตราแลกเปลี่ยน USD/THB จะปรับสูงขึ้นสู่ระดับประมาณ 33.2 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ณ สิ้นปี 2569
"เราคาดว่าตลาดหุ้นไทยจะให้ผลตอบแทนต่ำกว่าตลาดหุ้นในภูมิภาคในปี 2569 โดยคาดว่าบริษัทจดทะเบียนไทยจะมีการเติบโตของกำไรประมาณ 5% ในปี 2569 เนื่องจากอุปสงค์ภายในประเทศที่ยังซบเซา ภาระหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวที่จำกัด และความไม่แน่นอนทางการเมือง ยังคงเป็นปัจจัยกดดันต่อการเติบโตของกำไร แม้ว่าหุ้นไทยจะซื้อขายที่ระดับ 15.2 เท่า ของอัตราส่วนราคาต่อกำไรคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต แต่ยังถือว่ามีมูลค่าสูงเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นเอเชียอื่น ๆ ที่มีระดับมูลค่าถูกกว่า และมีแนวโน้มสร้างการเติบโตของกำไรในระดับสองหลัก ดังนั้น เราจึงยังคงมีมุมมองลดน้ำหนักการลงทุนในหุ้นไทย" นางชึก กล่าวสรุป