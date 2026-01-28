รัสเซียเชือด ‘WhiteBIT’ แพลตฟอร์มคริปโตยูเครน หนุนท่อน้ำเลี้ยงกองทัพ

ทางการรัสเซียเปิดปฏิบัติการหักดิบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลข้ามชาติ! ประกาศขึ้นบัญชีดำ “WhiteBIT” แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีสัญชาติยูเครน ให้เป็น “องค์กรไม่พึงประสงค์” (Undesirable Organization) ทันที หลังสำนักงานอัยการสูงสุดพบหลักฐานเส้นทางการเงินโยงใยการสนับสนุนกองทัพยูเครนกว่า 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 380 ล้านบาท โดยเฉพาะการระดมทุนจัดซื้อ “โดรนพิฆาต” และสนับสนุนกลุ่มอาซอฟ (Azov) ที่รัสเซียตราหน้าว่าเป็นผู้ก่อการร้าย พร้อมขู่อาญาหนักหากใครฝ่าฝืนทำธุรกรรม
สงครามไซเบอร์และการเงินระหว่างรัสเซียและยูเครนปะทุเดือดอีกครั้ง เมื่อสำนักงานอัยการสูงสุดแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ได้ออกแถลงการณ์สายฟ้าแลบ ประกาศแบน WhiteBIT แพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลรายใหญ่ โดยระบุข้อความชัดเจนว่า “กระดานเทรดคริปโตฯ ต่างชาติที่ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ระบอบการปกครองของยูเครน ได้ถูกประกาศให้เป็นองค์กรไม่พึงประสงค์ในสหพันธรัฐรัสเซียแล้ว”
ตั้งข้อหาฉกรรจ์ "ท่อน้ำเลี้ยงระบอบเคียฟ-ฟอกเงินสีเทา"
นอกจากการสนับสนุนคู่สงครามแล้ว อัยการรัสเซียยังกล่าวหา WhiteBIT ว่ามีพฤติการณ์อำนวยความสะดวกใน “โครงข่ายสีเทา” (Gray Schemes) เพื่อลักลอบขนย้ายเงินทุนออกจากรัสเซีย และเอื้อต่อกิจกรรมผิดกฎหมายอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของมอสโกที่กำลังยกระดับการตรวจสอบเส้นทางการเงินข้ามพรมแดนผ่านระบบคริปโตฯ อย่างเข้มข้น
แถลงการณ์ระบุว่า นับตั้งแต่วันแรกของปฏิบัติการทางทหารพิเศษ WhiteBIT ได้แสดงตัวอย่างเปิดเผยในการสนับสนุนกองทัพยูเครน โดยร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐบาลกรุงเคียฟในการดำเนินโครงการระดมทุนต่างๆ เพื่อต่อต้านรัสเซีย
เปิดเส้นทางเงิน จากคริปโตฯ สู่ ‘โดรนสังหาร’
ข้อมูลจากฝั่งรัสเซียแฉว่า ในปี 2565 เพียงปีเดียว ฝ่ายบริหารของ WhiteBIT ได้บริจาคเงินรวมกว่า 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 380-400 ล้านบาท) เข้าสู่ยูเครน โดยในจำนวนนี้มีเงินก้อนสำคัญกว่า 900,000 ดอลลาร์ (ราว 31 ล้านบาท) ถูกระบุวัตถุประสงค์ชัดเจนว่าเพื่อ “จัดซื้อระบบอากาศยานไร้คนขับ (UAV)” หรือโดรน เพื่อส่งมอบให้กองทัพยูเครนใช้ในการสู้รบ
“ผู้บริหารของแพลตฟอร์มนี้ยังเข้าร่วมในการประมูลการกุศลระหว่างประเทศ เพื่อนำรายได้ไปจัดซื้อโดรนให้กับกลุ่มติดอาวุธยูเครน รวมถึงสมาชิกของกลุ่มก่อการร้ายอาซอฟ (Azov) ซึ่งเป็นองค์กรต้องห้ามในประเทศของเรา” แถลงการณ์ระบุ
WhiteBIT ยืดอกรับ ระดมทุนทะลุ 160 ล้าน USDT
ในขณะที่รัสเซียมองว่านี่คืออาชญากรรม แต่ในมุมของ WhiteBIT ข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์การกุศลของบริษัทระบุยืนยันว่า พวกเขาได้บริจาคเงินส่วนตัวไปแล้วกว่า 11 ล้านดอลลาร์นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 และที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือ Whitepay ซึ่งเป็นแขนขาด้านการชำระเงินของบริษัท ได้ช่วยระดมทุนบริจาคเป็นสกุลเงินคริปโตฯ ได้มหาศาลกว่า 160 ล้าน USDT เพื่อช่วยเหลือยูเครน
ลงดาบอาญาสิทธิ์ ‘Undesirable’ ใครแตะต้อง...คุก!
สถานะ “องค์กรไม่พึงประสงค์” ในกฎหมายรัสเซียนั้นรุนแรงกว่าการแบนเว็บไซต์ทั่วไป เพราะมันหมายถึงการห้ามดำเนินกิจกรรมใดๆ ภายในประเทศอย่างเด็ดขาด และที่สำคัญคือ “ความรับผิดทางอาญา” สำหรับพลเมืองรัสเซียหรือนิติบุคคลใดก็ตามที่ยังดื้อแพ่งเข้าไปข้องแวะ ทำธุรกรรม หรือให้ความร่วมมือกับองค์กรเหล่านี้
ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งฉากสำคัญของสงครามการเงินยุคดิจิทัล ที่สินทรัพย์คริปโทเคอร์เรนซีถูกใช้เป็นเครื่องมือหลักในการระดมทุนทำสงคราม (Wartime Finance) ซึ่งก่อนหน้านี้ ยูเครนเองก็ได้เคยกดดันให้กระดานเทรดทั่วโลกแบนผู้ใช้งานชาวรัสเซียมาแล้ว แต่ครั้งนี้รัสเซียเลือกที่จะ “ตัดตอน” แพลตฟอร์มที่เป็นท่อน้ำเลี้ยงของศัตรูออกไปจากสารบบอย่างถาวร