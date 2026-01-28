NCP เปิดแผนปี 69 ตั้งเป้าเติบโต 20-25%

ไนซ์ คอล เปิดแผนธุรกิจปี 2569 ตั้งเป้าเติบโต 20-25% จากการขยายธุรกิจ Dedicated Telesale Outsourcing การเปิดตัวสินค้าใหม่ภายใต้ House Brand และการสร้างพันธมิตรเจาะกลุ่มฐานลูกค้าคนรุ่นใหม่ เสริมศักยภาพแข่งขันสู่การเติบโตที่ยั่งยืน
นายศรัณย์ เวชสุภาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไนซ์ คอล จำกัด (มหาชน) หรือ NCP เปิดเผยถึงการดำเนินธุรกิจในปี 2569 ว่า ยังคงเป็นอีกปีที่มีความท้าทายจากปัจจัยเสี่ยงหลายด้าน ทั้งภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มชะลอตัวลง ความไม่นิ่งทางการเมืองภายในประเทศ และความไม่แน่นอนของสถานการณ์โลก โดยบริษัทยังคงดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง ตามกลยุทธ์ที่วางแผนไว้ เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า
สำหรับ 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่การจัดจำหน่ายสินค้าผ่านทางโทรศัพท์ (Telesales), ธุรกิจการให้บริการเพิ่มยอดขายสินค้าจากการขายครั้งแรก (Upselling Service) และธุรกิจการให้บริการบริหารพนักงานขาย (Dedicated Telesale Outsourcing) ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทตั้งเป้าเติบโต 20-25% จากปีก่อน
ทั้งนี้ ในปี 2569 บริษัทมุ่งเน้นการขยายธุรกิจเดิมควบคู่กับการใช้ประโยชน์จากออฟฟิศแห่งใหม่ ซึ่งคาดว่าจะเปิดดำเนินการในเดือนมิถุนายนนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการต่อยอดธุรกิจ Dedicated Telesale Outsourcing ด้วยโมเดล Cross Selling ที่เชื่อมลูกค้าซึ่งขายสินค้าต่างกันแต่มีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเดียวกันให้มาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจบนแพลตฟอร์ม เพื่อสร้างรายได้เพิ่มและการเติบโตไปด้วยกัน
ไม่เพียงเท่านี้ บริษัทยังเดินหน้าสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทที่มีฐานลูกค้าวัยรุ่น ทั้งกลุ่ม Gen Z และกลุ่ม Gen Alpha ซึ่งเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เติบโตมากับเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อขยายตลาด เจาะฐานลูกค้าใหม่ และต่อยอดธุรกิจให้แข็งแกร่งในระยะยาว
พร้อมกันนี้ บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ครอบคลุมทั้ง House Brand และ Partner Products โดยในไตรมาสแรกได้เปิดตัวสินค้า House Brand ของตัวเอง ได้แก่ เจลเสริมสมรรถภาพสำหรับผู้ชาย เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าผู้ชายวัยทำงานและวัยกลางคน และน้ำมันสกัดจากดอกไม้สำหรับผู้สูงอายุ ที่ช่วยให้ผ่อนคลายและนอนหลับสบายขึ้น รองรับตลาดผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเติบโตสูง และสอดคล้องกับกระแส Wellness ที่กำลังได้รับความนิยม
นอกจากนี้ ยังมีแผนนำเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ยกระดับมาตรฐานการให้บริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้าคนรุ่นใหม่ได้ดียิ่งขึ้น ช่วยเสริมศักยภาพการแข่งขันในตลาดให้แข็งแกร่งและรองรับการเติบโตในอนาคตอย่างยั่งยืน
รวมถึงการเพิ่มจำนวนพนักงาน Telesales ทั้งพนักงาน Telesales ประจำ และผู้ต้องขังภายในเรือนจำหรือทัณฑสถานหญิงที่ทำหน้าที่ Telesales ตามโครงการ “คืนคนดีสู่สังคมกับกรมราชทัณฑ์” โดยการฝึกอาชีพและส่งเสริมทักษะการทำงานให้แก่ผู้ต้องขัง ประเภทการขายทางโทรศัพท์ (Telesales)
“NCP เชื่อมั่นรายได้ปีนี้จะเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 20-25% จากการขยายธุรกิจ Dedicated Telesale Outsourcing Service ที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าอย่างตรงจุดในยุคที่ต้องการทีมขายมืออาชีพ การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ (House Brand) และการมองหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาด” นายศรัณย์ กล่าว