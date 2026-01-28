NER กูรูหุ้นประสานเสียงเชียร์ “ซื้อ”

โบรกเกอร์พร้อมใจเชียร์ “ซื้อ” หุ้น "นอร์ทอีส รับเบอร์ " ประเมินมีความน่าสนใจในการลงทุนสูงจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และรับปัจจัยบวกจากการบันทึกเงินชดเชยประกันภัย ขณะที่มีความสามารถในการบริหารจัดการได้ในภาวะอุตสาหกรรมที่ผันผวน รวมถึงปัจจัยพื้นฐานมีความแข็งแกร่งจาก P/E ต่ำเพียง 4.5 เท่า และอัตราผลตอบแทนเงินปันผลสูงถึง 8-9% ต่อปี เคาะราคาเป้าหมายปี 69 ที่ระดับ 6.10 บาท
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เผยแพร่บทวิเคราะห์หุ้น บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER โดยแนะนำ “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมายปี 2569 ที่ 6.10 บาท เนื่องจากมองว่า NER มีปัจจัยพื้นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่ง ขณะที่ PER ต่ำเพียง 4.5 เท่า และเป็นหุ้นที่มีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลสูงราว 8-9% ต่อปี
นอกจากนี้ ยังเป็นบริษัทที่มี Net Margin สม่ำเสมอเฉลี่ยราว 6-7% ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง อีกทั้งมองว่ายังเป็นบริษัทที่มีการบริหารจัดการได้ดีในอุตสาหกรรมที่มีความผันผวน โดยคาดการณ์กำไรปี 2568-2569 ยังคงเติบโตต่อเนื่องจากการขยายฐานลูกค้าใหม่และปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น
ด้านบริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด มีมุมมองเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและแนวโน้มการเติบโตของ NER จากการที่ปี 2569 นี้ NER มีแผนขยายกำลังการผลิต 3 แสนตันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงไตรมาส 3/2569 เพื่อรองรับคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้าใหม่ที่ได้มา ขณะที่ในส่วนของผลการดำเนินงาน ฝ่ายวิจัยฯ คาดว่าจะดีขึ้นเมื่อเทียบ y-y ตามปริมาณและราคาขายเพิ่มขึ้น
ฝ่ายวิจัยฯ คาดยอดขาย 32,151 ล้านบาท +7% y-y ภายใต้ปริมาณขาย 487,140 ตัน เพิ่มขึ้น +4% y-y ราคาขายเฉลี่ย 66 บาท/ก.ก. เพิ่ม +3% y-y และคาดอัตรากำไรขั้นต้นทรงตัวที่10% และคาดกำไรปกติ 1,834 ลบ. +4% y-y ซึ่งยังไม่รวมรายได้จากค่ารับจ้างผลิตให้ กยท. ไว้ในประมาณการ คงแนะนำ “ซื้อ” ให้ราคาเหมาะสมปี 2569 ที่ 6.00 บาท/ หุ้น
สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 4/2568 ฝ่ายวิจัยฯ คาดว่าจะฟื้นตัวเมื่อเทียบ q-q ตามราคายางฟื้นตัว และยังมี upside จากเงินประกันไฟไหม้เข้ามาเพิ่ม ส่วนราคาหุ้นซื้อขายเทียบ P/E คาดการณ์ปี 2568 ต่ำกว่า 4 เท่า แต่ยังไม่มีปัจจัยเร่งต่อราคาหุ้นระยะสั้น กลยุทธ์การลงทุน เน้นเก็งกำไรตามราคายางและช่วงประกาศงบปี ซึ่งจะประกาศจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งหลังปี 2568 (2H25) คาดผลตอบแทนอยู่ในระดับสูง 9%
อนึ่ง ภาพรวมผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนของปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 1,489.42 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 6.47% ของรายได้จากการขายรวม โดยเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 196.27 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 15.18% ด้านสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 มีจำนวน 20,040.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 582.44 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 2.99% จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567