‘TMAN - โนว่า เฮลธ์’ ผนึก ‘จุฬาฯ - แพเทนท์ ดอค’ ร่วมมือวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

“ ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล” และ “โนว่า เฮลธ์” ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท แพเทนท์ ดอค จำกัด ผนึกกำลังวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ผสานจุดแข็งด้านวิชาการ การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ความเชี่ยวชาญการตลาดและเชิงพาณิชย์ มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ภายใน 6 เดือน บุกตลาดทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ลดการพึ่งพิงการนำเข้ายาและเครื่องมือแพทย์ พร้อมเสริมศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมสุขภาพประเทศไทย ก้าวสู่ศูนย์กลางการแพทย์ระดับโลก (Medical Hub)
นายประพล ฐานะโชติพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) หรือ TMAN หนึ่งในผู้นำธุรกิจผลิต และจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทฯ เดินหน้าสานต่อวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย ผ่านการส่งมอบนวัตกรรมสุขภาพที่มีคุณภาพให้เข้าถึงคนไทยได้อย่างทั่วถึง ล่าสุดบริษัท โนว่า เฮลธ์ จำกัด ในเครือบริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) ได้ผนึกกำลังร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท แพเทนท์ ดอค จำกัด ประกาศความร่วมมือด้านวิจัยและนวัตกรรมครั้งสำคัญ เพื่อตอกย้ำเจตนารมณ์ในการผนึกกำลังระหว่างภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา ในการพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยี การสร้างสรรค์นวัตกรรมและต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์เพื่อประโยชน์ต่อสังคม ที่ตอบโจทย์การใช้งานจริง
ความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการผนึกกำลังด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D Ecosystem) ที่ครบวงจร ตั้งแต่การพัฒนางานวิจัยพื้นฐาน การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ไปจนถึงการต่อยอดเชิงพาณิชย์ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลงานวิจัย และเสริมศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและนวัตกรรมของประเทศไทยก้าวสู่ระดับสากล นับว่าเป็นหมุดหมายสำคัญแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มบริษัทฯ ที่สะท้อนถึงการพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพอย่างครบวงจร ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของงานวิจัยและการคิดค้น การต่อยอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ไปจนถึงกระบวนการผลิตของโรงงาน ที.แมน ฟาร์มา และโรงงานผลิต เฮเว่น เฮิร์บ ที่ได้มาตรฐานสากล และศักยภาพของทีมขายที่พร้อมกระจายสินค้าเข้าถึงช่องทางโรงพยาบาล ร้านขายยาที่ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสู่มือผู้บริโภค
“TMAN ให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในระยะยาว เพราะเราเชื่อว่ารากฐานที่มั่นคงต้องเกิดจากนวัตกรรมที่แท้จริง ซึ่งจะทำให้เรามีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตโฟลิโออย่างต่อเนื่อง เรามุ่งมั่นที่จะสร้าง New S-Curve เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงทางสุขภาพให้กับประเทศ” นายประพล กล่าว
ศาสตราจารย์ นายแพทย์รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างบริษัทแพเทนต์ ดอค จำกัด และบริษัท โนว่า เฮลธ์ จำกัด ครั้งนี้เกิดจากความตั้งใจและความร่วมกันตั้งแต้ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อทำให้ผลงานวิจัยของจุฬาฯ ถูกนำไปใช้จริง ไม่หยุดอยู่ในเชิงวิชาการ ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยเสริมศักยภาพของเครือข่ายความร่วมมือให้มีความครบถ้วนและเข้มแข็งยิ่งขึ้น ผ่านการผสานองค์ความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยี และประสบการณ์จากภาคอุตสาหกรรมและจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน และจะเป็นอีกกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบนิเวศนวัตกรรมของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนลดการพึ่งพาการนำเข้าเวชภัณฑ์ยาและเครื่องมือแพทย์กว่า 2 แสนล้านบาทต่อปี รวมทั้งยกระดับประเทศไทยก้าวสู่ศูนย์กลางการแพทย์ระดับโลก (Medical Hub)
นายธนัท พลอยดนัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท โนว่า เฮลธ์ จำกัด ผู้นำด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ กล่าวว่า โนว่า เฮลธ์ ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มด้านนวัตกรรมสุขภาพของกลุ่มบริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล โดยมุ่งเป็นสะพานเชื่อมระหว่างงานวิจัย เทคโนโลยี และการพัฒนาเชิงพาณิชย์ เพื่อผลักดันให้นวัตกรรมสามารถก้าวไปสู่การใช้งานจริงได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน ตั้งแต่การพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ไปจนถึงการต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และโซลูชันด้านสุขภาพที่มีศักยภาพทางการตลาด พร้อมกับนำจุดแข็งฐานข้อมูลของผู้บริโภคเชิงลึก (Customer Data Insight) ที่มี นำมาวิเคราะห์เพื่อระบุปัญหาและความต้องการที่แท้จริง (Unmet Needs & Pain Points) ของผู้บริโภค ซึ่งช่วยให้การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแก้ปัญหาได้ตรงจุด แม่นยำ และตอบโจทย์วิถีชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันได้อย่างแท้จริง
นอกจากนี้ โนว่า เฮลธ์ ยังมีบทบาทเชิงรุกในการเข้าไปลงทุนและร่วมพัฒนาธุรกิจด้านนวัตกรรม Health Tech ที่มีศักยภาพ ทั้งในรูปแบบการลงทุนเชิงกลยุทธ์และการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ ครอบคลุมตั้งแต่เทคโนโลยีการแพทย์ดิจิทัล แพลตฟอร์มข้อมูลสุขภาพ เทคโนโลยีการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ไปจนถึงโซลูชันที่ช่วยยกระดับประสบการณ์และคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค เพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศด้านนวัตกรรมสุขภาพ (Health Innovation Ecosystem) ให้เกิดการบูรณาการระหว่างงานวิจัย เทคโนโลยี และการพัฒนาเชิงพาณิชย์อย่างครบวงจร พร้อมสนับสนุนการขยายผลนวัตกรรมของไทยสู่การใช้งานจริงในวงกว้าง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมสุขภาพไทยในระยะยาว
นายธนวัต เทิดวิกรานต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แพเทนท์ ดอค จำกัด ที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า ในฐานะองค์กรที่มีบทบาทในการเชื่อมโยงงานวิจัย ทรัพย์สินทางปัญญา และการพัฒนาเชิงพาณิชย์ บริษัทฯ มีความพร้อมร่วมสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่เข้มแข็ง โดยจะคัดกรองงานวิจัยที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์และจดทะเบียนสิทธิบัตรให้ครอบคลุมที่สุด เพื่อร่วมยกระดับและเพิ่มมูลค่าให้กับผลงานวิชาการของประเทศไทย และส่งเสริมขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมสุขภาพไทยในระยะยาว โดยภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินสิทธิบัตรทั้งในไทยและต่างประเทศ โดยวางเป้าหมายจะผลักดันผลงานวิจัยออกสู่ตลาดอย่างเป็นรูปธรรมภายใน 6 เดือน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจัดจำหน่ายได้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตอกย้ำนวัตกรรมของคนไทยที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล