BE8 เปิดตัว “PRISM” แพลตฟอร์ม Enterprise AI อัจฉริยะเดินหน้าสู่ผู้นำ AI-Powered Digital Transformation

BE8 เปิดตัว “PRISM” แพลตฟอร์ม AI อัจฉริยะสำหรับองค์กรขนาดกลาง–ขนาดใหญ่ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้าน AI-Powered Digital Transformation ชูจุดเด่นตอบโจทย์ผู้ใช้งานด้วย Multi-Model การบริหารค่าใช้จ่าย และการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของลูกค้า
นายอภิเษก เทวินทรภักติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ BE8 ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI-Powered Digital Transformation Company เปิดเผยว่า บริษัทยังคงเดินหน้ายกระดับสู่ความเป็นผู้นำด้าน AI Transformation ของไทย ด้วยการเปิดตัว “PRISM” แพลตฟอร์ม AI ระดับองค์กรแบบครบวงจร ที่รวมพลังนำ AI ชั้นนำระดับโลก เช่น Google Gemini, OpenAI GPT และ Anthropic Claude เข้าไว้ในที่เดียวกัน พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยและการจัดการต้นทุนอย่างสมบูรณ์แบบ สามารถตอบโจทย์ความท้าทายขององค์กรในการนำ AI มาใช้งานในวงกว้างได้จริง
นายอภิเษกกล่าวต่อว่า ในยุคที่ AI กลายเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ องค์กรต่าง ๆ ต้องเผชิญกับความท้าทาย เช่น การสลับใช้งาน AI Tools หลายแพลตฟอร์ม ที่กระจัดกระจาย การควบคุมด้านการใช้งานและค่าใช้จ่าย รวมถึงความเสี่ยงจากข้อมูลรั่วไหลสู่สาธารณะ “PRISM” จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ และช่วยให้องค์กรสามารถนำเทคโนโลยี AI มาใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ"PRISM" ทำหน้าที่เป็น “Centralized Intelligence” หรือศูนย์รวมของการใช้งาน AI ในองค์กร ช่วยให้องค์กรสามารถเลือกใช้ AI Model ที่เหมาะสมกับการทำงานของแต่ละฝ่าย เชื่อมต่อข้อมูลภายใน (Internal Knowledge) เข้ากับข้อมูลเรียลไทม์จากอินเทอร์เน็ต เพื่อสร้างศักยภาพและข้อได้เปรียบทางธุรกิจ พร้อมระบบควบคุมการใช้งานและบริหารต้นทุนให้สอดคล้องกับงบประมาณขององค์กร ซึ่ง PRISM ไม่ได้เป็นเพียง AI Chat แต่เป็นแพลตฟอร์มระดับองค์กรที่ช่วยให้องค์กรบริหารจัดการ AI ได้อย่างปลอดภัย ยืดหยุ่น และสร้างคุณค่าทางธุรกิจได้สูงสุด เราออกแบบ PRISM ให้สามารถเชื่อมโยงการทำงานกับระบบและข้อมูลขององค์กรได้อย่างไร้รอยต่อ เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถนำ AI และข้อมูลขององค์กรไปปรับใช้ในกระบวนการทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ BE8 ได้ให้ความสำคัญกับการ “ปลดล็อกขีดจำกัดขององค์กรผ่านการใช้ AI” โดยได้ขยายบริการด้าน AI Solutions เพื่อช่วยลูกค้ากำหนดกลยุทธ์และปรับกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี AI ยุคใหม่ โดยมี PRISM เป็นหนึ่งในโซลูชันหลัก ภายใต้ AI Transformation Services ของ BE8 และมีแผนต่อยอดให้สามารถรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ (Enterprise Data) รวมถึงเชื่อมต่อกับระบบเดิมขององค์กรได้อย่างครบวงจรในอนาคต
นายอภิเษก กล่าวต่อว่า BE8 มีแผนพัฒนา PRISM อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับศักยภาพของ AI ในระดับองค์กรให้ตอบโจทย์การทำงานมากขึ้น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ การเพิ่มความฉลาดและเข้าใจบริบทเฉพาะของผู้ใช้ (Personalized Intelligence), การเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลภายในองค์กรอย่างลึกซึ้ง (Internal Knowledge Integration), การปรับแต่งสไตล์หรือบทบาทของ AI ให้เหมาะกับลักษณะงาน (Customization & Role Setting) และการเชื่อมต่อการทำงานกับเครื่องมือภายนอก หรือระบบ ERP เพื่อให้การทำงานขององค์กรมีประสิทธิภาพและลื่นไหลมากยิ่งขึ้น
“BE8 มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการด้าน AI อย่างต่อเนื่อง ภายใต้กลยุทธ์ AI-Powered Digital Transformation เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถใช้ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI และข้อมูล”นายอภิเษก กล่าว