TTA ปิดการขายหุ้นกู้พันล้านบาทเกลี้ยง

โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ ประกาศความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569 ครบเต็มจำนวนตามเป้าหมาย 1,000 ล้านบาท สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างต่อเนื่องต่อฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง วินัยทางการเงิน และศักยภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA เปิดเผยว่า “การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักลงทุนทั้งรายย่อยและนักลงทุนสถาบัน สามารถจำหน่ายได้ครบเต็มจำนวนภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่นักลงทุนมีต่อฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และทิศทางการเติบโตในระยะยาวของ TTA”
หุ้นกู้ดังกล่าวมีอายุ 2 ปี 6 เดือน มูลค่ารวม 1,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.15 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน และมีกำหนดไถ่ถอนในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2571 โดยเปิดเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไปและ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน ระหว่างวันที่ 22-23 และวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2569 บริษัทฯ มีแผนนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้ในการชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้เดิม เพื่อเสริมสร้างโครงสร้างเงินทุนให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น และเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในระยะยาว
ทั้งนี้ หุ้นกู้ของ TTA ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ “BBB” แนวโน้ม “Stable” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด โดย ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2568 บริษัทฯ มีเงินสดภายใต้การบริหารจำนวน 6.9 พันล้านบาท และมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับต่ำเพียง 0.38 เท่า อีกทั้งบริษัทฯ ไม่เคยมีประวัติการผิดนัดชำระหนี้หรือผิดเงื่อนไขของหุ้นกู้แต่อย่างใด
บริษัทฯ ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา พร้อมกันนี้ขอขอบคุณผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 6 สถาบัน ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้