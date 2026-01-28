เทรด 3 ล้าน ฟรี 3 เดือน! Liberator จัดโปรฯ รับลูกค้าใหม่ ทั้งหุ้นไทย หุ้นอเมริกา TFEX

บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด (Liberator) เดินหน้าปลดล็อกอุปสรรคสำคัญของการลงทุน เปิดตัวแคมเปญใหม่ “เทรด 3 ล้าน ฟรี 3 เดือน” มอบสิทธิพิเศษเทรดฟรีค่าคอมมิชชั่น (0% Commission) สำหรับลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีประเภท Cash Balance ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 เมษายน 2569 เพื่อช่วยให้ผู้ที่กำลังตัดสินใจเริ่มลงทุนสามารถเริ่มได้จริงและเร็วขึ้น ครอบคลุมทุกสไตล์การลงทุนทั้งหุ้นไทย หุ้นสหรัฐฯ และ TFEX
นางสาววทันยา บุนนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม กล่าวว่า “Liberator มีเป้าหมายชัดเจนในการทำให้การลงทุนเป็นเรื่องที่คนไทยสามารถเข้าถึงได้อย่างมีคุณภาพ และเริ่มต้นได้อย่างมั่นใจ แคมเปญ ‘เทรด 3 ล้าน ฟรี 3 เดือน’ สะท้อนความตั้งใจของเราที่ต้องการลดอุปสรรคด้านต้นทุนค่าคอมมิชชั่น เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนโดยเฉพาะผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นได้สัมผัสประสบการณ์การเทรดจริง เรียนรู้กลไกตลาดจากประสบการณ์ตรง และค่อยๆ พัฒนาความมั่นใจในการตัดสินใจลงทุน เราเชื่อว่านี่คืออีกหนึ่งก้าวสำคัญในการทำให้การลงทุนกลายเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการเงินที่แข็งแกร่ง และยั่งยืนสำหรับคนไทยในระยะยาว”
สำหรับแคมเปญ เทรด 3 ล้าน ฟรี 3 เดือน มีรายละเอียดสิทธิ์ฟรีค่าคอมมิชชั่น (0% Commission) แบ่งตามช่วงเวลาการสมัคร ดังนี้
• สมัครและเปิดบัญชีในช่วงเดือน 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2569 รับสิทธิ์เทรดฟรีไม่มีค่าคอมมิชชั่น เป็นระยะเวลา 3 เดือน (กุมภาพันธ์ – เมษายน 2569)
- หุ้นไทย: ไม่เกิน 500,000 บาทต่อเดือน
- หุ้นสหรัฐฯ: ไม่เกิน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน
- TFEX: ไม่เกิน 30 สัญญาต่อเดือน
• สมัครและเปิดบัญชีในช่วงเดือน 1-31 มีนาคม 2569 รับสิทธิ์เทรดฟรีไม่มีค่าคอมมิชชั่น เป็นระยะเวลา 2 เดือน (มีนาคม – เมษายน 2569)
- หุ้นไทย: ไม่เกิน 750,000 บาทต่อเดือน
- หุ้นสหรัฐฯ: ไม่เกิน 3,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน
- TFEX: ไม่เกิน 45 สัญญาต่อเดือน
• สมัครและเปิดบัญชีในช่วงเดือน 1-30 เมษายน 2569 รับสิทธิ์เทรดฟรีไม่มีค่าคอมมิชชั่น เป็นระยะเวลา 1 เดือน (เฉพาะเดือนเมษายน 2569)
- หุ้นไทย: ไม่เกิน 1,500,000 บาท
- หุ้นสหรัฐฯ: ไม่เกิน 6,000 ดอลลาร์สหรัฐ
- TFEX: ไม่เกิน 90 สัญญา
ทั้งนี้การได้รับสิทธิ์ในเดือนถัดไป คุณจะต้องมีการเคลื่อนไหวธุรกรรม ซื้อหรือขายก็ได้อย่างน้อย 1 ธุรกรรมไม่มีขั้นต่ำในเดือนที่สมัครเปิดบัญชี เช่น หากสมัครเข้ามาในเดือน ม.ค.-ก.พ. และ ต้องการได้รับสิทธิ์ตามตารางที่ระบุในเดือนถัดไปต่อซึ่งคือ มี.ค.ต้องมีธุรกรรมในเดือน ก.พ. อย่างน้อย 1 ธุรกรรม ภายใต้สินทรัพย์ใดก็ได้ (หุ้นไทย, หุ้นอเมริกา US Stocks และ TFEX) รวมมูลค่าสิทธิเทรดสูงสุดตลอดแคมเปญไม่เกิน 3 ล้านบาท (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเปิดบัญชี Cash Balance เพื่อรับสิทธิ์ดังกล่าวได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569 เริ่มลงทุนกับ Liberator ได้ที่ https://go.liberator.co.th/xlnX/openac3M ยิ่งเริ่มเร็ว ได้ใช้สิทธิ์ก่อน
ติดตามข้อมูลและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.liberator.co.th, Facebook: Liberator, แอปพลิเคชัน Liberator รวมถึง Line Official: @Liberator และ Call Center โทร. 02-760-6999 (สอบถามทั่วไปกด 0, ส่งคำสั่งซื้อขายกด 1)
นอกจากนี้ สามารถติดตามรายการ Money Explorer ถ่ายทอดสดทุกวันจันทร์–ศุกร์ เวลา 08.30–09.15 น. ทาง YouTube และ Facebook: Liberator Securities และรับฟังย้อนหลังในรูปแบบ Podcast บน Spotify, Apple Podcasts และ YouTube Music ได้อีกด้วย
หมายเหตุ สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชี Cash Balance และได้รับอนุมัติภายในระยะเวลาแคมเปญ ฟรีเฉพาะค่าคอมมิชชั่นตามโควตาที่กำหนด ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% สิทธิ์ไม่สามารถทบยอดได้ และการซื้อขายเกินโควตาจะคิดค่าคอมมิชชั่นเฉพาะส่วนที่เกิน หุ้นสหรัฐฯ ฟรีค่าคอมมิชชั่นเฉพาะหุ้นที่มีราคามากกว่า 6.67 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามประกาศ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ www.liberator.co.th