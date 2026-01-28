พฤกษา เขย่าวงการบ้านหรู! ชูจุดแข็งเฮลธ์แคร์ ดึงกำลังซื้อระดับบนเข้าพอร์ต

แม้โครงการจะยังไม่เปิดขายอย่างเป็นทางการ แต่มีข่าวแว่วมาว่า The Palm Courtyard โครงการสุดลักชัวรีจากพฤกษา ถูกจับจองล่วงหน้าหลายยูนิตเรียบร้อยแล้ว
ความน่าสนใจของโครงการนี้ไม่ใช่แค่เรื่อง "ทำเลทอง" หรือ "มูลค่าเพิ่มในอนาคต" ที่เป็นพื้นฐานทั่วไป แต่คือการรุกเกมหนักในเซกเมนต์บ้านแนวราบพรีเมียมของพฤกษาที่นับวันจะยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะการชูจุดแข็งหนึ่งเดียวในไทยที่มี "ธุรกิจเฮลธ์แคร์ในเครือ" เข้ามาปลั๊กอินเข้ากับการอยู่อาศัย ยกระดับคุณภาพชีวิตลูกบ้านแบบครบวงจร อยู่ดี...ทั้งชีวิต
ถือเป็นดัชนีชี้วัดที่น่าสนใจว่าท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่ต้องจับตาใกล้ชิด "เม็ดเงินคุณภาพ" ไม่ได้หายไปไหน เพียงแค่ลูกบ้านระดับบนมีความพิถีพิถันในการเลือกมากขึ้น และพร้อมจะตัดสินใจทันทีหากเจอ "ของที่ใช่" และตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่เหนือกว่า
นับถอยหลังชมของจริง The Palm Courtyard ซึ่งมีกำหนดการที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือน กุมภาพันธ์ นี้ โปรเจกต์นี้อาจกลายเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยปลุกความเชื่อมั่นให้ภาคอสังหาฯ ไทย ให้กลับมาคึกคักอย่างเป็นรูปธรรมในปีนี้แน่นอน.