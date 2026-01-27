ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 31.03- แข็งค่าทดสอบแนว 31.00 ตามราคาทองคำ-สกุลเงินเอเชีย-ฟันด์โฟลว์

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(27 ม.ค.69)แข็งค่าทดสอบแนว 31.00 อีกครั้ง และปิดตลาดในประเทศที่ระดับ 31.03 บาทต่อดอลลาร์ฯ แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 31.08 บาทต่อดอลลาร์ฯ... โดยเงินบาทกลับมาแข็งค่าขึ้นตามการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำในตลาดโลก การแข็งค่าของสกุลเงินอื่นในภูมิภาค และทิศทางฟันด์โฟลว์ของนักลงทุนต่างชาติ (นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 4,494 ล้านบาท และ 5,126 ล้านบาท ตามลำดับ) ขณะที่ เงินดอลลาร์ฯ ขาดแรงหนุน เนื่องจากตลาดยังคงรอติดตามสัญญาณดอกเบี้ยจากผลการประชุมเฟด รวมถึงเส้นตายการชัตดาวน์ของหน่วยงานราชการสหรัฐฯ อีกครั้งในช่วงปลายสัปดาห์นี้
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 30.85-31.30 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ผลการประชุมเฟด ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ การเคลื่อนไหวของเงินเยนและราคาทองคำตลาดโลก