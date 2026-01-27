หุ้นปิดพุ่ง 27.38 จุด เก็งงบ DELTA-Big Cap ดาหน้าขึ้นยกแผง แนะจับตาถ้อยแถลง ปธ.เฟด

SET ปิดวันนี้ที่ 1,334.45 จุด เพิ่มขึ้น 27.38 จุด (+2.09%) มูลค่าซื้อขาย 54,241.97 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ เช้าดัชนีดีดตัวขึ้นแรงและทรงตัวระดับสูงในช่วงบ่าย โดยทำจุดสูงสุด 1,336.50 จุด และจุดต่ำสุด 1,308.14 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 299 หลักทรัพย์ ลดลง 120 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 237 หลักทรัพย์
นายณรงค์เดช จันทรไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ไอร่า กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวขึ้นได้ดี หลัก ๆ มาจากการปรับขึ้นของหุ้น DELTA ที่ใกล้ประกาศงบไตรมาส 4/68 ที่ Bloomberg Consensus คาดกำไรเติบโต 220% นอกจากนี้มีหุ้นใหญ่กลุ่มอื่นปรับขึ้นกระจายตัว อาจจะรอเม็ดเงินต่างชาติ (Fund Flow )กลับเข้ามาหลังมองว่าตลาดหุ้นสหรัฐจะเกิดความเสี่ยง Government Shutdown และการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)คืนนี้ ที่คาดเฟดอาจคงอัตราดอกเบี้ยระยะยาว ทำให้ Fund Flow ออกมาตลาดหุ้นอื่น
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันพรุ่งนี้อาจพักฐานระยะสั้นหลังวันนี้ปรับตัวขึ้นมาก ราคา DELTA น่าจะตึงตัว ให้ติดตามการประชุมเฟดคืนนี้ ซึ่งตลาดคาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในรอบนี้ แต่รอติดตามถ้อยแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด เกี่ยวกับแนวโน้ม จากที่ตลาดคาดเฟดในปรับลดดอกเบี้ย 1 ครั้งในไตรมาส 2/68 เฟดอาจคงอัตราดอกเบี้ยไปนาน ซึ่งจะส่งให้ตลาดหุ้นผันผวนได้ จากที่เสี่ยง Government shutdown อีกครั้งอาจไม่เห็นตัวเลขเงินเฟ้อ พร้อมให้แนวต้าน 1,337-1,346 จุด แนวรับ 1,323, 1,313 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 5,297.59 ล้านบาท ปิดที่ 210.00 บาท เพิ่มขึ้น 17.00 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 4,151.48 ล้านบาท ปิดที่ 34.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 3,117.76 ล้านบาท ปิดที่ 138.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท
BBL มูลค่าการซื้อขาย 2,868.34 ล้านบาท ปิดที่ 161.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 2,754.97 ล้านบาท ปิดที่ 351.00 บาท เพิ่มขึ้น 4.00 บาท