ก.ล.ต. ปูทาง Tokenized Fund ปลดล็อกกองทุนรวมยุคใหม่ซื้อขายเร็วทันใจ

สำนักงาน ก.ล.ต. ขยับตัวครั้งใหญ่รับคลื่นเทคโนโลยีดิสรัปชัน! เปิดเวทีระดมความเห็นสังคายนากฎเกณฑ์ ‘Tokenized Fund’ หวังติดปีกกองทุนรวมไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ เล็งปลดล็อกข้อจำกัดเวลาซื้อ-ขายคืนให้รวดเร็วทันใจด้วยพลังบล็อกเชน พร้อมวางมาตรฐานความปลอดภัยเข้มข้น หวังดันไทยสู่ฮับสินทรัพย์ดิจิทัลตามแผนแม่บท Digital Securities Ecosystem ดีเดย์เปิดกว้างรับฟังเสียงภาคธุรกิจและนักลงทุนตั้งแต่วันนี้ - 11 ก.พ. 69
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการขายหรือซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีการออกหน่วยลงทุนในรูปแบบโทเคน (Tokenized Fund) ที่รวดเร็วขึ้น และเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น
ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการเงินมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีศักยภาพในการนำมาใช้ในการออกผลิตภัณฑ์ และการทำธุรกรรมในตลาดทุนมากขึ้น ประกอบกับความสนใจของภาคธุรกิจในการจัดตั้งกองทุนรวมที่มีการออกหน่วยลงทุนในรูปแบบโทเคน (tokenized fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่นำเทคโนโลยีบล็อกเชน หรือเทคโนโลยีอื่นที่มีลักษณะเทียบเท่าเข้ามาใช้ในการจัดการหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวก เสริมสร้างความปลอดภัย และลดระยะเวลาการดำเนินการ
ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับแผนการพัฒนาระบบนิเวศหลักทรัพย์ดิจิทัล (Digital Securities Ecosystem) ของ ก.ล.ต. ในการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในตลาดทุน และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ก.ล.ต. จึงได้ทบทวนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทดังกล่าว รวมถึงเพื่อให้กฎเกณฑ์และการปฏิบัติของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) มีความชัดเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนเพื่อเพิ่มมาตรการในการคุ้มครองผู้ลงทุนและเสริมสร้างเสถียรภาพตลาดทุนโดยรวม
สำหรับหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เสนอในครั้งนี้ครอบคลุมในประเด็น ดังนี้
(1) กำหนดเพิ่มบทนิยามของกองทุนรวมที่มีการออกหน่วยลงทุนในรูปแบบโทเคน (tokenized fund)
(2) กำหนดมาตรฐานของกองทุนรวมที่มีการออกหน่วยลงทุนในรูปแบบโทเคน ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกหลักทรัพย์ หรือ ตราสารทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที่สำนักงานกำหนด
(3) กำหนดข้อยกเว้นเรื่องกรอบระยะเวลาในการเพิ่มหรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนเมื่อมีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีการออกหน่วยลงทุนในรูปแบบโทเคน (tokenized fund)
ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการข้างต้น โดยได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวบน เว็บไซต์ ก.ล.ต. และ ระบบกลางทางกฎหมาย ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: supakan@sec.or.th และ piyaruj@sec.or.th จนถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569