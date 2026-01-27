กูรูลงทุนฟันธง! รอวันฟองสบู่โลหะแผ่ว ถึงเวลา ‘Bitcoin-Ethereum’ ฟื้น

กูรูดังออกโรงปลุกขวัญนักลงทุนคริปโตฯ มั่นใจ ‘Bitcoin’ และ ‘Ethereum’ เตรียมระเบิดฟอร์มตามรอยโลหะมีค่า ชี้สาเหตุที่ราคาอืดไม่ใช่เพราะพื้นฐานแย่ แต่โดน ‘ทองคำ-เงิน’ แย่งซีนดูดเงินลงทุน (FOMO) ประกอบกับตลาดยังบอบช้ำจากการล้างพอร์ต (Deleveraging) ครั้งใหญ่ ย้ำชัดเมื่อไหร่ที่ตลาดโลหะพักตัว เมื่อนั้นจะเป็นทีของสินทรัพย์ดิจิทัล พร้อมโชว์ป๋า ‘BitMine’ กวาดซื้อ ETH เข้าคลังอีก 2 หมื่นเหรียญ
ทอม ลี หุ้นส่วนผู้จัดการของ Fundstrat Global Advisors และนักวิเคราะห์ชื่อดัง ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ Power Lunch ของ CNBC โดยส่งสัญญาณบวกต่อตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมา Bitcoin และ Ethereum จะทำผลงานได้น่าผิดหวังเมื่อเทียบกับการพุ่งทะยานของทองคำและโลหะเงิน
FOMO ทองคำ ดูดเม็ดเงินออกจากตลาดคริปโตฯ
ลี วิเคราะห์ว่า ปัจจัยหลักที่กดดันราคาคริปโตฯ ในขณะนี้ ไม่ใช่เรื่องของปัจจัยพื้นฐาน (Fundamentals) ที่ยังคงแข็งแกร่ง แต่เป็นเพราะ “กระแสเงินทุนไหลออก” (Capital Rotation) ไปยังตลาดโลหะมีค่าที่กำลังร้อนแรงดั่งไฟ
“ตราบใดที่ทองคำและเงินยังพุ่งไม่หยุด นักลงทุนก็จะแห่กันไปไล่ราคาตรงนั้นแทน (FOMO) มันเหมือนกับการดูดออกซิเจนออกไปจากห้องของคริปโตฯ” ลี กล่าวเปรียบเทียบ
สถิติล่าสุดตอกย้ำความเหลื่อมล้ำนี้อย่างชัดเจน โดยราคาทองคำทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 5,100 ดอลลาร์ (บวก 17.5% จากต้นปี) ในขณะที่โลหะเงิน (Silver) ร้อนแรงยิ่งกว่า พุ่งขึ้นถึง 57% แตะระดับ 110 ดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และสงครามกำแพงภาษี ซึ่งทำให้นักลงทุนวิ่งเข้าหาสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิม
แผลสดจากการ Deleveraging
อีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้คริปโตฯ ยัง “เดินขากะเผลก” (Limping along) คือผลพวงจากเหตุการณ์ล้างพอร์ตครั้งใหญ่ (Deleveraging Event) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่ผ่านมา ซึ่ง ลี ระบุว่าเหตุการณ์นั้นได้ “ทำลายผู้เล่นหลัก” (Crippled key players) ทั้งในฝั่งกระดานเทรดและผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Makers) ไปจำนวนมาก ทำให้ตลาดขาดแรงส่งจาก Leverage ที่เคยเป็นตัวเร่งราคาในอดีต
ปัจจุบัน Bitcoin ยังคงซื้อขายต่ำกว่าจุดสูงสุดในเดือนตุลาคมถึง 30% และยังไม่สามารถฝ่าแนวต้าน 95,000 ดอลลาร์ขึ้นไปได้ โดยลงมาทดสอบแนวรับแถว 86,000 ดอลลาร์
เดิมพัน ‘Ethereum’ หมดหน้าตัก
แม้ปากจะบอกว่าตลาดซึม แต่การกระทำของ Lee กลับสวนทาง ข้อมูลจาก Lookonchain เปิดเผยว่า BitMine บริษัทบริหารคลังที่เชื่อมโยงกับ ทอม ลี เพิ่งเข้าซื้อ Ethereum (ETH) เพิ่มอีก 20,000 ETH มูลค่ากว่า 58 ล้านดอลลาร์ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา สะท้อนความเชื่อมั่นในระยะยาว โดยเฉพาะศักยภาพของ Smart Contract ที่สถาบันการเงินทั่วโลกกำลังให้ความสนใจจากการประชุม Davos ครั้งล่าสุด
มองต่างมุม ดอลลาร์อ่อนอาจไม่ช่วยเสมอไป
อย่างไรก็ตาม GugaOnChain นักวิเคราะห์จาก CryptoQuant มองต่างมุมว่า การอ่อนค่าของดอลลาร์เพียงอย่างเดียวอาจไม่พอที่จะดัน Bitcoin ให้ฟื้นตัว หากความอ่อนค่านั้นเกิดจาก “ความกลัว” (Fear) นักลงทุนจะเลือกทองคำ แต่ Bitcoin จะเติบโตได้ดีก็ต่อเมื่อดอลลาร์อ่อนค่าจากการที่นักลงทุน “กล้าเสี่ยง” (Risk Appetite) เท่านั้น
อย่างไรก็ตามทอม ลี เชื่อว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอย เมื่อใดที่ตลาดโลหะมีค่าเริ่ม “พักฐาน” เงินทุนมหาศาลที่ลอยอยู่ในระบบจะไหลกลับเข้าสู่ Bitcoin และ Ethereum ทันที เพื่อไล่กวดราคาให้ทัน (Catch-up Play) ซึ่งนั่นอาจเป็นจุดเริ่มต้นของขาขึ้นรอบใหม่ที่แท้จริง