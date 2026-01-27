ฉาว กฟภ.!! DSI รวบผู้ช่วยผู้ว่าฯ รับส่วยทุนจีนเทา ลักไฟหลวงขุดบิทคอยน์

วงการรัฐวิสาหกิจฉาวโฉ่! กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดปฏิบัติการ “Clean House” ลอกคราบขบวนการลักลอบใช้ไฟหลวงขุดบิทคอยน์ พบเงื่อนงำโยงใย ‘ทุนจีนเทา’ สุดอึ้งเจอ ‘หนอนบ่อนไส้’ ระดับบิ๊ก เป็นถึง ‘ผู้ช่วยผู้ว่าการ กฟภ.’ ร่วมก๊วนเจ้าหน้าที่ระดับสูงรวม 4 ราย ใช้อำนาจมิชอบเอื้อนายทุน แลกรับส่วยรายเดือนหลักแสนถึง 4 แสนบาท ค้นบ้านเจอเงินสดและหลักฐานฝากเงินกว่า 15 ล้าน ส่อร่ำรวยผิดปกติ สร้างความเสียหายรัฐนับพันล้านบาท
กลายเป็นประเด็นร้อนที่สั่นสะเทือนความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอีกครั้ง เมื่อ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) นำโดย พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดี DSI ได้ออกมาแถลงผลงานชิ้นโบแดงในการกวาดล้างขบวนการ “เหลือบไร” ที่กัดกินทรัพยากรของชาติ
ปฏิบัติการ “Clean House” ล้างบางหนอนบ่อนไส้
สืบเนื่องจากการขยายผลในปฏิบัติการ “Operation Copperhead” เมื่อปลายปี 2568 เจ้าหน้าที่ได้แกะรอยจนพบความผิดปกติของการใช้ไฟฟ้าในหลายพื้นที่ นำไปสู่การบุกค้นเป้าหมาย 7 จุดสำคัญในกรุงเทพฯ, นนทบุรี และสมุทรสาคร ผลปรากฏว่าสามารถยึดเครื่องขุดบิทคอยน์ได้จำนวนมากถึง 3,642 เครื่อง
แต่สิ่งที่น่าตกตะลึงยิ่งกว่าเครื่องขุดคือ “คนเบื้องหลัง” เมื่อหลักฐานทั้งหมดชี้เป้าไปที่ กลุ่มทุนจีนสีเทา ที่เข้ามาอาศัยทรัพยากรไทยในการกอบโกยผลประโยชน์ โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงทำตัวเป็น “แขนขา” คอยอำนวยความสะดวก
แฉพฤติการณ์ ‘ผู้ช่วยผู้ว่าฯ’ รับใบสั่ง-ดูต้นทาง-กินส่วย
จากการสืบสวนเชิงลึก พบเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จำนวน 4 ราย ที่เข้าไปมีส่วนพัวพัน ประกอบด้วยระดับบริหารอย่าง “ผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” และ “รองผู้จัดการเขต” (มี 3 รายยังดำรงตำแหน่ง และ 1 รายเกษียณไปเมื่อปี 2568)
พฤติการณ์ของกลุ่มคนเหล่านี้เข้าข่าย “ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ” อย่างชัดแจ้ง โดยทำหน้าที่ครบวงจรตั้งแต่นายหน้าจัดหาโกดังลับ, อำนวยความสะดวกในการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า, ไปจนถึงการตรวจสอบโหลดไฟเพื่อให้รอดพ้นจากการตรวจสอบของระบบ แลกกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนในรูปแบบ “ส่วยรายเดือน” ตั้งแต่หลักแสนบาทไปจนถึง 400,000 บาท ต่อเดือน
ค้นบ้านหรูเจอพิรุธ เงินสด-บัญชี 15 ล้าน
หลักฐานมัดตัวแน่นหนายิ่งขึ้น เมื่อทีมสอบสวนบุกเข้าค้นบ้านพักของผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้ว่าการฯ ในพื้นที่ จ.นครปฐม และ จ.ชลบุรี พบเงินสดก้อนโตและหลักฐานการนำฝากเงินเข้าธนาคารรวมมูลค่ากว่า 15,770,000 บาท พร้อมสมุดบัญชีอีก 10 เล่ม ซึ่งเมื่อเทียบกับฐานเงินเดือนราชการแล้ว ถือเป็นทรัพย์สินที่ “งอกเงยผิดปกติ” และไม่สามารถชี้แจงที่มาที่ไปได้
กฟภ. เต้นสั่งฟันวินัย - DSI ส่งไม้ต่อ ป.ป.ช.
ด้านนายมงคล ตรีกิจจานนท์ ผู้ว่าการ กฟภ. ยอมรับว่าขบวนการนี้สร้างความเสียหายให้กับการไฟฟ้าฯ คิดเป็นมูลค่าหลายพันล้านบาท เบื้องต้นได้สั่ง “พักราชการ” เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง
ขณะที่ DSI ยืนยันว่าจะไม่มีมวยล้มต้มคนดู โดยเตรียมสรุปสำนวนส่งให้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำเนินการตามขั้นตอนของกฏหมาย พร้อมขยายผลยึดทรัพย์ตามกฎหมายฟอกเงิน เพื่อกู้ศรัทธาและทวงคืนสมบัติของแผ่นดินกลับคืนมา