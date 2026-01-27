ฝรั่งถอนทัพ..ปิดฉากหุ้นขาขึ้น / สุนันท์ ศรีจันทรา

ตลาดหุ้นกำลังส่งสัญญาณการอ่อนล้า หลังจากดีดตัวสู่รอบขาขึ้นมาพักหนึ่ง โดยดัชนี ฯ พุ่งทะยานสูงสุดที่ระดับ 1327 จุด ขึ้นมารอบนี้เกือบ 100 จุด แต่เริ่มปรับฐานลง ตามแรงขายของต่างชาติ
4 วันติดต่อกันแล้วที่นักลงทุนต่างชาติทยอยขายหุ้นออก หลังจากซื้อติดต่อ 6 วันทำการรวมประมาณ 13,000 ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 21 มกราคมที่ผ่านมา ขายหุ้นสุทธิ 2,016 ล้านบาท วันที่ 22 มกราคม ขายอีก 234 ล้านบาท วันที่ 23 มกราคมขายอีก 1,125 ล้านบาท และวันที่ 26 มกราคมขายอีก 1,270 ล้านบาท
รวมขายหุ้นในรอบนี้ 4,615 ล้านบาท และทำให้ตลาดหุ้นชะลอความร้อนแรง ไปต่อไม่ไหว โดยวันที่ 26 มกราคมปรับฐานลง 1307.07 จุด ลดลง 7.32 จุด ขณะที่มูลค่าการซื้อขายเบาบางลง เหลือเพียง 42,712 ล้านบาท
ความเคลื่อนไหวของนักลงทุนต่างชาติ ยังเป็นปัจจัยชี้นำหลักของตลาดหุ้น ดัชนีฯที่พุ่งทะลุยืนเหนือ 1300 จุด ไม่ได้เกิดจากปัจจัยหนุนหรือมีข่าวดีใด ๆ เข้ามากระตุ้น แต่เป็นเพราะแรงซื้อของต่างชาติเพียงประการเดียว
เมื่อต่างชาติหยุดซื้อและทยอยขาย แม้ไม่ทำให้หุ้นปรับฐานลงตามในทันทีทันใด แต่เป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่า ดัชนี ฯ อาจไปต่อไม่ได้ และไม่มีปัจจัยในเชิงบวกที่จะสนับสนุนให้หุ้นเดินหน้าเสียด้วย
ตลาดหุ้นทั่วโลกเริ่มแปรปรวน และยังมีประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ในหลายจุด โดยเฉพาะกรณีที่สหรัฐส่งกำลังเข้าประชิดอิหร่าน ซึ่งนักลงทุนกำลังจับตาสถานการณ์ที่กำลังตรึงเครียด
การเลือกตั้งทั่วไปใกล้เข้ามาทุกที ซึ่งก่อนการเลือกตั้ง ตลาดหุ้นมักคึกคักรับเงินที่สะพัดในสนามเลือกตั้ง แต่การเลือกตั้งวันที่ 8 ก.พ.พันธ์นี้ ยังไม่มีปฏิกิริยาตอบรับจากนักลงทุนมากนัก และถ้าต่างชาติไม่ยกทัพใหญ่กลับมา วันนี้ดัชนี ฯ อาจยังเคลื่อนไหวในระดับต่ำกว่า 1300 จุด
นักลงทุนสถาบันหรือบรรดากองทุนในประเทศ ซึ่งอาจรวมถึงกองทุนวายุภักษ์ ถือโอกาสชิงขายหุ้น สวนทางแรงซื้อของต่างชาติ ยิ่งเห็นต่างชาติเริ่มขายหุ้นออก ยิ่งเทขายหนัก ซ้ำเติมตลาดเข้าไปอีก
นับจากต้นปี นักลงทุนสถาบัน เป็นผู้ขายหุ้นออกรายใหญ่และเป็นผู้ขายเพียงราย ยอดขายสุทธิ 25,590 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนรายย่อย ยังเป็นผู้ซื้อหุ้นรายใหญ่ ยอดซื้อสุทธิรวม 14,116 ล้านบาท
ถ้านักลงทุนรายย่อย ให้น้ำหนักความสำคัญในการซื้อขายของต่างชาติ น่าจะชิงขายหุ้นตั้งแต่วันแรกที่เห็นตัวเลขต่างชาติขาย หรือทยอยขายตั้งแต่วันที่ 22 มกราคมที่ผ่านมา
แต่นักลงทุนรายย่อยกลับเป็นผู้ซื้อ และเสียโอกาสที่ดีในการทำกำไรระยะสั้น
อย่างไรก็ตาม หุ้นเพิ่งปรับฐานเป็นวันแรก และดัชนีฯไม่ได้ดิ่งลงรุนแรง เพียงแต่แนวโน้มระยะสั้น อาจเปลี่ยนทิศทางสู่รอบขาลงเท่านั้น
ถ้าจบรอบขาขึ้น และกำลังเปลี่ยนสู่ช่วงขาลง การปรับฐาน 7 จุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา อาจเป็นจุดเริ่มต้นการปรับตัวลง จนฉุดดัชนี ฯ หลุด 1300 จุดอีกครั้ง
คงต้องเฝ้าดูการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติกันวันต่อวัน แต่ 4 วันติดต่อที่ต่างชาติเทขายหุ้นออก น่าจะเป็นสัญญาณเตือนภัยให้นักลงทุนเพิ่มความระมัดระวัง
ช่วงเวลาความสดใสของตลาดหุ้นรอบนี้อาจสิ้นสุดลงแล้ว และกำลังปรับเปลี่ยนฤดูกาลสู่ช่วงการปรับฐานรอบเล็ก ๆ