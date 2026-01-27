หุ้นปิดเช้าพุ่ง 23.38 จุดรีบาวด์ตามต่างประเทศ กลุ่มเทคสหรัฐหนุน DELTA-ต่างชาติหวนซื้อหุ้นใหญ่

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดเช้าวันนี้ที่ 1,330.45 จุด เพิ่มขึ้น 23.38 จุด (+1.79%) มูลค่าซื้อขายราว 31,130 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีรีบาวด์ปรับตัวขึ้นเคลื่อนไหวแดนบวกตลอดภาคเช้า โดยทำจุดสูงสุด 1,336.01 จุด และต่ำสุด 1,308.14 จุด
นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ บล.บัวหลวง กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าที่ผ่านมาปรับตัวขึ้น เช่นเดียวกันตลาดหุ้นเอเชียที่ปรับขึ้นมาตามตลาดหุ้นสหรัฐ เป็นการรีบาวด์หลังจากลงไปเมื่อวาน แรงหนุนจาก sentiment หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสหรัฐที่ปรับขึ้นเมื่อคืนนี้ส่งผลดีต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องในตลาดบ้านเรา โดยเฉพาะ DELTA เป็นแรงผลักดันหลัก
ขณะเดียวกันยังมีแรงซื้อหุ้นใหญ่ตัวอื่นๆ เข้ามาช่วยเสริมอีกแรง คาดว่าอาจจะมาจากแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติที่กลับเข้ามา อีกส่วนหนึ่งอาจเป็นแรงเก็งกำไร Election Rally
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดคตลาดแกว่งในแดนบวกได้ต่อ โดยให้แนวต้าน 1,340 จุด แนวรับ 1,310 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 3,089.33 ล้านบาท ปิดที่ 207.00 บาท เพิ่มขึ้น 14.00 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 2,907.86 ล้านบาท ปิดที่ 34.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 2,088.77 ล้านบาท ปิดที่ 11.20 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 1,836.81 ล้านบาท ปิดที่ 137.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.50 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 1,585.21 ล้านบาท ปิดที่ 351.00 บาท เพิ่มขึ้น 4.00 บาท