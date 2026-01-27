GFC มอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลศิริราช

บริษัท เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GFC นำโดย รศ.นพ.พิทักษ์ เลาห์เกริกเกียรติ ประธานกรรมการ , นพ.ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ รองประธานกรรมการ ,พญ.ปรวัน ตั้งธรรม กรรมการ และ ภก.นที ตั้งจิตรสดใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้มอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลศิริราช ผ่านศิริราชมูลนิธิ จำนวน 500,000 บาท เพื่อสมทบ “กองทุนเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส” ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวาระ 70 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
ทั้งนี้ GFC ได้มุ่งมั่นดำเนินกิจกรรม เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ และยกระดับมาตรฐานทางการแพทย์ให้กับสังคมอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่เริ่มประกอบธุรกิจ