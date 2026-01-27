PROEN กางแผนยุทธศาสตร์ปี 2569 เปิดเกมรุกธุรกิจ Smart City ตีคู่กับกลุ่มให้บริการคลาวด์-ดาต้าเซ็นเตอร์

PROEN กางแผนยุทธศาสตร์ปี 2569 เปิดเกมรุกธูรกิจกลุ่ม Smart City เต็มสูบ คิดเป็น 35 % ของรายได้รวม ตีคู่มากับการให้บริการคลาวด์และดาต้าเซ็นตอร์ ที่มีสัดส่วนรายได้ 35% เตรียมประมูลงานโครงการภาครัฐกว่า 2.5 พันล้านบาท หนุนรายได้เติบโตต่อเนื่อง
นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ PROEN หนึ่งในบริษัทชั้นนำของประเทศ ด้านธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร เปิดเผยว่า ในปี 2569 กลุ่ม PROEN ได้มีการปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ เพื่อสนับสนุนผลการดำเนินงานให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยโครงสร้างรายได้หลัก 35 % จะมาจากกลุ่มธุรกิจเมืองอัจฉริยะ( Smart City) และมาจากกลุ่มธุรกิจให้บริการคลาด์( Cloud Service) และดาต้าเซ็นเตอร์(Data Center) ประมาณ 35% ที่เหลือจะมาจากกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร( ICT) ประมาณ 30 %
สำหรับกลุ่มธุรกิจ Smart City ถือเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตสูงและจะช่วยผลักดันรายได้ของกลุ่ม PROEN ให้มีการเติบโตสูง ซึ่งการให้บริการในกลุ่ม Smart City ประกอบด้วย กล้องวงจรปิด(CCTV) โปรแกรมการบริหารจัดการเมือง ให้บริการระบบความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการขยะ รวมทั้ง ระบบกักเก็บพลังงานส่วนเกินที่ผลิตได้จากโซลาร์เซลล์(Solar BESS ) และระบบ EV Charging Station โดยจะเน้นกลุ่มเมืองขนาดใหญ่ ที่มีงบประมาณมากพอในการยกระดับเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ รวมทั้งพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC
“ปีนี้จะเห็นภาพการรุกธุรกิจ Smart City โดดเด่น จากเดิมที่เรามีรายได้จากกลุ่มนี้น้อยมากไม่ถึง 10% แต่ปีนี้จะมีสัดส่วนเป็นรายได้หลัก ตีคู่ไปกับธุรกิจให้บริการ คลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์ ซึ่งจะมาทดแทนรายได้กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง ขณะที่กลุ่ม ICT ยังเติบโตต่อเนื่อง”นายกิตติพันธ์ กล่าว
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด กล่าวต่อว่า ปัจจุบันบริษัทอยู่ในระหว่างเตรียมประมูลงานโครงการภาครัฐมูลค่ารวม กว่า 2.5 พันล้านบาท ซึ่งกระจายในหลายโครงการ อาทิ กลุ่มที่สร้างรายได้ประจำ หรือ Recurring โครงการกล้องวงจรปิด โครงการประมูลรถเก็บขยะ โครงการ Cloud First โครงการพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ หรือ Solar Cell เป็นต้น ซึ่งบริษัทมีความคาดหวังว่าจะชนะการประมูลมากกว่า 60-70%
อย่างไรก็ตามในส่วนของธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ บริษัทจะโฟกัสไปที่กลุ่มให้บริการคลาวด์ภาครัฐ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีการเติบโตสูง และเรามีพันธมิตรที่แข็งแกร่งอย่างบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด หรือ NT
ล่าสุด PROEN ได้มีการลงทุนติดตั้ง“VMware Cloud Foundation 9” เทคโนโลยีระดับโลกรายแรกในประเทศไทย เพื่อเสริมขีดความสามารถการแข่งขันของธุรกิจไทย รองรับเศรษฐกิจดิจิทัลและเทคโนโลยี AI ในอนาคต ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าว จะส่งผลให้ PROEN สามารถให้บริการคลาวด์ได้หลายรูปแบบมากขึ้น และช่วยตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม ตั้งแต่องค์กรขนาดใหญ่ หน่วยงานรัฐ ไปจนถึงภาคเอกชนทั่วไป ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้รายได้จากบริการคลาวด์และศูนย์ข้อมูล (Data Center) มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง