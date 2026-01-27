xs
PROEN กางแผนยุทธศาสตร์ปี 2569 เปิดเกมรุกธุรกิจ Smart City ตีคู่กับกลุ่มให้บริการคลาวด์-ดาต้าเซ็นเตอร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



 
PROEN กางแผนยุทธศาสตร์ปี 2569  เปิดเกมรุกธูรกิจกลุ่ม Smart City เต็มสูบ คิดเป็น 35 % ของรายได้รวม ตีคู่มากับการให้บริการคลาวด์และดาต้าเซ็นตอร์ ที่มีสัดส่วนรายได้ 35%   เตรียมประมูลงานโครงการภาครัฐกว่า 2.5 พันล้านบาท  หนุนรายได้เติบโตต่อเนื่อง  
 
นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ PROEN หนึ่งในบริษัทชั้นนำของประเทศ ด้านธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร  เปิดเผยว่า ในปี 2569  กลุ่ม PROEN ได้มีการปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ เพื่อสนับสนุนผลการดำเนินงานให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยโครงสร้างรายได้หลัก 35 % จะมาจากกลุ่มธุรกิจเมืองอัจฉริยะ( Smart City)  และมาจากกลุ่มธุรกิจให้บริการคลาด์( Cloud Service) และดาต้าเซ็นเตอร์(Data Center) ประมาณ 35%  ที่เหลือจะมาจากกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร( ICT) ประมาณ 30 %
 
สำหรับกลุ่มธุรกิจ Smart City   ถือเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตสูงและจะช่วยผลักดันรายได้ของกลุ่ม PROEN ให้มีการเติบโตสูง ซึ่งการให้บริการในกลุ่ม Smart City  ประกอบด้วย  กล้องวงจรปิด(CCTV)  โปรแกรมการบริหารจัดการเมือง  ให้บริการระบบความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการขยะ รวมทั้ง ระบบกักเก็บพลังงานส่วนเกินที่ผลิตได้จากโซลาร์เซลล์(Solar BESS )  และระบบ EV Charging Station โดยจะเน้นกลุ่มเมืองขนาดใหญ่ ที่มีงบประมาณมากพอในการยกระดับเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ  รวมทั้งพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ  EEC
 
“ปีนี้จะเห็นภาพการรุกธุรกิจ Smart City  โดดเด่น จากเดิมที่เรามีรายได้จากกลุ่มนี้น้อยมากไม่ถึง 10%  แต่ปีนี้จะมีสัดส่วนเป็นรายได้หลัก ตีคู่ไปกับธุรกิจให้บริการ คลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์   ซึ่งจะมาทดแทนรายได้กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง  ขณะที่กลุ่ม ICT ยังเติบโตต่อเนื่อง”นายกิตติพันธ์ กล่าว
 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด  กล่าวต่อว่า ปัจจุบันบริษัทอยู่ในระหว่างเตรียมประมูลงานโครงการภาครัฐมูลค่ารวม กว่า 2.5  พันล้านบาท ซึ่งกระจายในหลายโครงการ อาทิ  กลุ่มที่สร้างรายได้ประจำ หรือ  Recurring โครงการกล้องวงจรปิด  โครงการประมูลรถเก็บขยะ  โครงการ Cloud First  โครงการพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ หรือ Solar Cell   เป็นต้น  ซึ่งบริษัทมีความคาดหวังว่าจะชนะการประมูลมากกว่า  60-70%
 
อย่างไรก็ตามในส่วนของธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์  บริษัทจะโฟกัสไปที่กลุ่มให้บริการคลาวด์ภาครัฐ   เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีการเติบโตสูง และเรามีพันธมิตรที่แข็งแกร่งอย่างบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ  จำกัด หรือ NT
 
ล่าสุด PROEN  ได้มีการลงทุนติดตั้ง“VMware Cloud Foundation 9”  เทคโนโลยีระดับโลกรายแรกในประเทศไทย  เพื่อเสริมขีดความสามารถการแข่งขันของธุรกิจไทย รองรับเศรษฐกิจดิจิทัลและเทคโนโลยี AI ในอนาคต  ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าว จะส่งผลให้ PROEN สามารถให้บริการคลาวด์ได้หลายรูปแบบมากขึ้น และช่วยตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม ตั้งแต่องค์กรขนาดใหญ่ หน่วยงานรัฐ ไปจนถึงภาคเอกชนทั่วไป ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้รายได้จากบริการคลาวด์และศูนย์ข้อมูล (Data Center) มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง
