ผู้ลงทุนร่วมงาน “THE INVESTORS” ล้นหลาม

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เริ่มต้นปี 2569 จุดประกายแนวคิดลงทุนอย่างมีเป้าหมาย จัดสัมมนา “THE INVESTORS” Start Your Paths to Wealth ร่วมเป็นส่วนหนึ่งให้คุณได้เริ่มต้นก้าวแรกของการลงทุนอย่างมั่นใจ ผ่านความรู้ มุมมอง และประสบการณ์จากนักลงทุนตัวจริง เพื่อเป็นแนวทางนำพาไปสู่เป้าหมายด้านการลงทุนที่ตั้งไว้ พร้อมเปิดตัวหนังสือฉบับพิเศษ ที่รวบรวมแนวคิดและเส้นทางการลงทุน จาก 50 นักลงทุน ร่วมส่งมอบแรงบันดาลใจ และเป็นแนวทางแก่ผู้เริ่มต้นและนักลงทุนรุ่นใหม่ โดยมี อัสสเดช คงสิริ กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนักลงทุนผู้เขียนหนังสือ “THE INVESTORS” ร่วมเปิดงาน เมื่อวันที่ 24 มกราคม ที่ผ่านมา มีผู้สนใจร่วมงานล้นหลามกว่า 1,000 คน
สำหรับผู้ที่พลาดชมสด สามารถติดตามสัมมนาย้อนหลังได้ทาง YouTube “SET Thailand” และดาวน์โหลดฟรี! หนังสือฉบับพิเศษ “THE INVESTORS: 50 Paths to Wealth” ได้ที่ https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/article/762-theinvestorsebook