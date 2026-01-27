MENAปี 69 เน้นพัฒนา Solution ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมช่วยประหยัดต้นทุน

มีนาทรานสปอร์ต กางแผนธุรกิจปี 2569 ลุยพัฒนา Solution สร้างความแตกต่าง พร้อมทั้งศึกษาและใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมช่วยประหยัดต้นทุน ลดขั้นตอนในการปฏบัติงาน เพื่อสร้างการเติบโตยั่งยืน มุ่งสู่ผู้นำด้านการขนส่งทั้งในส่วนของรถมิกเซอร์ รถเทรลเลอร์ รถควบคุมอุณหภูมิ และรถขนส่งสินค้าเฉพาะทาง ฟาก ซีอีโอ “สุวรรณา ขจรวุฒิเดช” ประเมินภาพรวมธุรกิจปีนี้เติบโตต่อเนื่องจากปีก่อน รับอานิสงส์การก่อสร้างภาครัฐขยายตัวร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปี 2568 และรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก TDM เพิ่มขึ้นจากการขยายสาขาของ ซีเจ มอร์
นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) หรือ MENA ผู้นำธุรกิจให้บริการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จด้วยรถมิกเซอร์ (Mixer) และรถเทรลเลอร์ (Trailer) รายใหญ่ของประเทศ เปิดเผยว่าในปี 2569 บริษัทฯ มีแผนพัฒนา Solution การให้บริการลูกค้าแบบเน้นคุณค่า สร้างความแตกต่าง พร้อมปรับตัวให้ทำงานที่หลากหลายเพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆ ร่วมกับลูกค้าทั้งในรูปแบบ same customer growth และ new customer growth รวมถึงเพิ่มความเข้มงวดด้านปฏิบัติการและการปฏิบัติตามข้อกำหนดในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่คุณค่า
นอกจากนี้ จะพัฒนาระบบในการบริหารจัดการต้นทุนทุกภาคส่วนอย่างเข้มข้น รวมถึงจะศึกษาและใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ เพื่อช่วยในการประหยัดต้นทุน เช่น ค่าเชื้อเพลิง ค่ายาง ค่าซ่อม ตลอดจนลดเวลาในการทำงาน สร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต
สำหรับทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2569 คาวดว่ารายได้ของธุรกิจ Mixer และ Trailer จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจากปี 2568 เนื่องจากแนวโน้มการก่อสร้างภาครัฐยังขยายตัวร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปี 2568 และยังมีการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัท ทีดี เอ็มลอจิสติกส์ จำกัด (TDM) ซึ่งคาดว่าจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จากการขยายสาขาของ ซีเจ มอร์
ปัจจุบัน MENA มีรถขนส่งให้บริการ 708 คัน แบ่งเป็น รถมิกเซอร์ 595 คัน รถเทรลเลอร์ 71 คัน รถบรรทุกอาหารสัตว์ 26 คัน และรถขนส่งควบคุมอุณหภูมิรวมอีก 16 คัน โดยมีแผนขยาย Fleet รถอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในด้านการขนส่งทั้งในส่วนของรถมิกเซอร์ รถเทรลเลอร์ รถควบคุมอุณหภูมิ และรถขนส่งสินค้าเฉพาะทางเพื่อต่อยอดห่วงโซ่คุณค่า