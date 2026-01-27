หุ้นแกว่งสร้างฐาน ลุ้น DELTA ฟื้น จับตา"เฟด-การเมืองไทย"ชี้ทิศทาง

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดแกว่งประคองตัว สร้างฐานยืนเหนือระดับ 1,300 จุดได้ โดยเมื่อคืนนี้มีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นเทคโนโลยีโลก โดยเฉพาะกลุ่ม Mag 7 ซึ่งดีต่อหุ้น DELTA ที่น่าจะฟื้นตัวได้หลังจากเมื่อวานปรับลง
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนต่างชาติและสถาบันยังขายปรับพอร์ตระหว่างรอติดตามผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในสัปดาห์นี้ รวมทั้งการเปิดเผยผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน
ตลาดฯ คาดเฟดจะมีมติคงอัตราดอกเบี้ย และโทนการประชุมคาด Neutral มากขึ้น หรือน่าจะมีความกังวลเรื่องการจ้างงานสหรัฐลดลง ขณะที่ความเสี่ยงเงินเฟ้อยังเป็นประเด็นที่ต้องจับตาอยู่ ขณะเดียวกันยังต้องติดตามความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ต่อไป
ด้านปัจจัยในประเทศ ติดตามโค้งสุดท้ายการเมือง เพื่อคาดการณํหน้าตารัฐบาลหลังการเลือกตั้ง
พร้อมทั้งให้กรอบแนวรับ 1,300 จุด และแนวต้าน 1,320 จุด