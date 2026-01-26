ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 31.09- แข็งค่ารับราคาทองคำทำ All-time high ทิศทางสกุลเงินเอเชีย

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(26 ม.ค.69)ปิดตลาดที่ระดับ 31.09 บาทต่อดอลลาร์ฯ แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับระดับปิดตลาดของวันทำการก่อนหน้าที่ 31.20 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทแข็งค่าในช่วงเช้าหลังได้รับอานิสงส์จากราคาทองคำในตลาดโลกที่ปรับตัวขึ้นทำ All-time high ครั้งใหม่ และทิศทางแข็งค่าของสกุลเงินส่วนใหญ่ในเอเชีย (นำโดย เงินเยนที่แข็งค่าขึ้นท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการเข้าแทรกแซงค่าเงินเยนของทางการญี่ปุ่น หลังจากที่อ่อนค่าลงมากในช่วงก่อนหน้า) อย่างไรก็ดี เงินบาทลดช่วงบวกลงบางส่วน และกลับมาแกว่งตัวอยู่ในฝั่งอ่อนค่ากว่าแนว 31.00 ซึ่งตลาดรอติดตามสัญญาณที่อาจสะท้อนว่า มีการเข้าดูแลเพื่อลดความผันผวนของเงินบาทด้วยเช่นกัน สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 1,270.70 ล้านบาท แต่มีสถานะอยู่ในฝั่งซื้อสุทธิพันธบัตรไทย 4,314 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 30.85-31.10 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ การเคลื่อนไหวของเงินเยนและราคาทองคำในตลาดโลก และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ ตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนรายสัปดาห์ และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนม.ค. นอกจากนี้ ตลาดยังรอรอติดตามสถานการณ์ความไม่แน่นอนของนโยบายภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ และการนับถอยหลังเข้าสู่เส้นตายการชัตดาวน์ของหน่วยงานราชการสหรัฐฯ อีกครั้งในวันศุกร์นี้