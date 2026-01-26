หุ้นปิดลบ 7.32 จุด ตลาดยังกังวลปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์-แรงขายหุ้นใหญ่กดดัน

SET ปิดวันนี้ที่ 1,307.07 จุด ลดลง 7.32 จุด (-0.56%) มูลค่าซื้อขาย 42,712.69 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีพักตัวเคลื่อนไหวแดนลบตลอดมั้งวัน โดยทำจุดต่ำสุด 1,302.74 จุด และจุดสูงสุด 1,313.06 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 168 หลักทรัพย์ ลดลง 275 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 216 หลักทรัพย์
นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ บล.บัวหลวง กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้พักตัวลงมาตามทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศที่ปรับตัวลงตามกัน โดยที่ยังมีความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงกดดัน ทำให้เม็ดเงินไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยง
ขณะที่ตลาดหุ้นไทยมีแรงกดดันจากแรงขายหุ้นขนาดใหญ่ โดยเฉพาะแรงขายหุ้น DELTA ที่กดดันดัชนีราว 5 จุด หุ้น รวมถึงหุ้นใหญ่บางตัว เช่น SCB ADVANC เป็นต้น ทำให้เป็นปัจจัยที่กดดันดัชนี และยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามาหนุน
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยพรุ่งนี้คาดว่าแกว่งตัวไซด์เวย์ โดยให้แนวต้าน 1,320 จุด แนวรับ 1,300 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
SCB มูลค่าการซื้อขาย 3,670.14 ล้านบาท ปิดที่ 135.00 บาท ลดลง 2.50 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 3,538.16 ล้านบาท ปิดที่ 11.10 บาท เพิ่มขึ้น 0.40 บาท
BBL มูลค่าการซื้อขาย 2,541.29 ล้านบาท ปิดที่ 158.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 2,531.53 ล้านบาท ปิดที่ 193.00 บาท เพิ่มขึ้น 5.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 2,158.47 ล้านบาท ปิดที่ 190.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง