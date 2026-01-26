CZ ไม่กลับ Binance ฟันธงบิทคอยน์ปี '69 ทะยานสู่ Supercycle

ปิดประตูรีเทิร์น! ‘Changpeng Zhao’ (CZ) ผู้ก่อตั้ง Binance ประกาศชัดไม่ขอกลับไปกุมบังเหียนอาณาจักรกระดานเทรดเบอร์หนึ่งโลก แม้ได้รับใบผ่านทางนิรโทษกรรมจากประธานาธิบดี ‘โดนัลด์ ทรัมป์’ จนพ้นมลทิน เผยขอเป็นเพียงผู้ถือหุ้นห่างๆ ไม่ทำตัวเป็น ‘คนขับรถเบาะหลัง’ (Backseat Driver) ปล่อยมืออาชีพบริหาร พร้อมวิเคราะห์ตลาดปี 2569 สุดร้อนแรง เชื่อบิทคอยน์จ่อแหกกฎวัฏจักร 4 ปี ทะยานสู่ ‘Supercycle’ ขานรับนโยบายสหรัฐฯ พลิกขั้วหนุนคริปโตฯ เต็มสูบ
ฉางเผิง จ้าว (Changpeng Zhao) หรือ CZ อดีตซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง Binance ได้เปิดใจผ่านรายการ Squawk Box ของสถานีโทรทัศน์ CNBC เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยระบุอย่างตรงไปตรงมาว่า เขาไม่มีความคิดที่จะกลับไปบริหาร Binance อีกครั้ง แม้ว่าการได้รับอภัยโทษจากประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา จะส่งผลให้ข้อจำกัดทางกฎหมายต่างๆ ถูกยกเลิกไปจนหมดสิ้น และเปิดทางให้เขาสามารถกลับคืนสู่ตำแหน่งได้ตามทฤษฎีก็ตาม
ไม่ขอเป็น ‘จระเข้ขวางคลอง’ ปล่อยคลื่นลูกใหม่มืออาชีพทำงาน
“ผมไม่จำเป็นต้องกลับไป และผมก็ไม่อยากกลับไปแล้ว ผมคิดว่าการก้าวลงจากตำแหน่งเมื่อปีก่อน เป็นทางออกที่ดีสำหรับผมหลังจากทุ่มเทมาตลอด 7 ปี” CZ กล่าวเปิดใจถึงช่วงเวลาที่เจ็บปวดจากการถูกดำเนินคดีฟอกเงินเมื่อพฤศจิกายน 2023 แต่เขามองว่านั่นคือโอกาสที่ทำให้ Binance ได้ผลัดใบสู่ยุคใหม่
CZ ย้ำชัดว่า Binance ในปัจจุบันไม่ต้องการ “คนขับรถเบาะหลัง” (Backseat Driver) หรืออดีตผู้นำที่คอยสั่งการอยู่ข้างหลัง เพราะทีมบริหารชุดปัจจุบันภายใต้การนำของ ริชาร์ด เทง (Richard Teng) และ ยี่ เหอ (Yi He) คู่หูระยะยาวของเขา สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม โดยอ้างอิงจากจดหมายเปิดผนึกเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งระบุว่าฐานผู้ใช้งานพุ่งทะลุ 300 ล้านราย และมีปริมาณการซื้อขายรวมกว่า 34 ล้านล้านดอลลาร์
“วันนี้ผมเป็นแค่ผู้ถือหุ้นแบบ Passive ถ้าผมอยากให้คำแนะนำ ผมก็แค่เขียนลง Twitter ก็พอ” CZ กล่าวอย่างอารมณ์ดี
2569 ปีแห่ง ‘Supercycle’ จุดจบวัฏจักร 4 ปี?
ไฮไลต์สำคัญของการสัมภาษณ์อยู่ที่มุมมองต่อตลาดคริปโทเคอร์เรนซีในปี 2569 โดย CZ ฟันธงว่าบิทคอยน์กำลังจะเข้าสู่ภาวะ “Supercycle” หรือวัฏจักรขาขึ้นรอบใหญ่ที่กินเวลายาวนานกว่าปกติ ซึ่งเกิดจากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริง
“โดยปกติแล้วบิทคอยน์จะเคลื่อนไหวตามวัฏจักร 4 ปี (4-Year Cycle) ที่มีจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดสลับกันไป แต่ปีนี้ ด้วยการที่สหรัฐอเมริกาแสดงท่าทีสนับสนุนคริปโตฯ อย่างชัดเจน และนานาประเทศเริ่มเดินตามรอย ผมเชื่อว่าเราจะได้เห็นการ ‘ฉีกกฎ’ เดิมๆ”
CZ เชื่อมั่นว่า ปี 2569 จะเป็นปีที่บิทคอยน์ทำลายสถิติเดิมและอาจไม่ร่วงแรงตามแพตเทิร์นในอดีต เนื่องจากแรงสนับสนุนจากนโยบายระดับมหภาคที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ซึ่งถือเป็นสัญญาณบวกครั้งใหญ่สำหรับนักลงทุนทั่วโลก