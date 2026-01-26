"A7A5" เหรียญรัสเซียหมุนเวียนแสนล้านดอลลาร์ เบื้องหลังปฏิบัติการเลี่ยงคว่ำบาตร

รายงานลับสะกดวงการการเงินโลก! Elliptic บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนชื่อดัง ตีแผ่ข้อมูลฉาว สุดช็อก ‘A7A5’ เหรียญ Stablecoin สัญชาติรัสเซียที่ผูกมูลค่ากับเงินรูเบิล มียอดธุรกรรมหมุนเวียนทะลุ 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในเวลาไม่ถึงปี เผยเบื้องหลังคือปฏิบัติการ ‘แหกคุกเศรษฐกิจ’ เพื่อหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตก โดยมีธนาคารรัฐวิสาหกิจยักษ์ใหญ่หนุนหลังเต็มสูบ ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมเงินรูเบิลสู่ USDT ท่ามกลางการจับตามองของสหรัฐฯ และอียูที่เริ่มขยับมาตรการบีบกล่องดวงใจระลอกใหม่
กลายเป็นประเด็นร้อนที่สั่นคลอนมาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตก เมื่อรายงานล่าสุดจาก Elliptic บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลบนบล็อกเชนชั้นนำ เปิดเผยตัวเลขที่บ่งชี้ว่า รัสเซียประสบความสำเร็จในการสร้างระบบการเงินคู่ขนานผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเฉพาะ A7A5 เหรียญ Stablecoin ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นท่อส่งเลือดใหม่ให้กับเศรษฐกิจรัสเซีย
กำเนิด A7A5 เครื่องมือทลายกำแพงแซงก์ชั่น
A7A5 ไม่ใช่เหรียญคริปโทฯ ทั่วไป แต่เป็นโครงการเชิงยุทธศาสตร์ที่เปิดตัวเมื่อเดือนมกราคม 2568 โดย A7 LLC บริษัทผู้ให้บริการชำระเงินข้ามพรมแดนในรัสเซีย เป้าหมายชัดเจนคือการสร้างช่องทางชำระเงินที่รอดพ้นจากสายตาและกรงเล็บของระบบการเงินตะวันตก
จุดแข็งของเหรียญนี้คือการอ้างอิงมูลค่าแบบ 1:1 กับเงินรูเบิล โดยมีสินทรัพย์หนุนหลัง (Backing) เป็นเงินฝากที่เก็บรักษาไว้กับ Promsvyazbank (PSB) ซึ่งเป็นธนาคารรัฐวิสาหกิจของรัสเซียที่มีบทบาทสำคัญในภาคความมั่นคง
เติบโตระเบิดเถิดเทิงจากช่องทางลับสู่แมส
ข้อมูลจากรายงานระบุว่า เหรียญ A7A5 ซึ่งรันอยู่บนบล็อกเชนยอดนิยมอย่าง Ethereum และ TRON ได้รองรับธุรกรรมแบบ On-chain ไปแล้วเกือบ 250,000 รายการ จากบัญชีผู้ใช้งานที่แตกต่างกันถึง 41,300 บัญชี
จุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ยอดธุรกรรมพุ่งทะยานเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนกันยายน 2568 เมื่อมีการเปิดฟีเจอร์ให้ผู้ใช้งานสามารถ “ใช้บัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิตของธนาคาร PSB ซื้อเหรียญ A7A5 ได้โดยตรง” ความสะดวกสบายนี้เปรียบเสมือนการเปิดประตูน้ำให้เม็ดเงินรูเบิลไหลเข้าสู่โลกคริปโตฯ ได้อย่างมหาศาล จนยอดธุรกรรมพุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ก่อนหน้านี้ในเดือนมิถุนายน 2568 สำนักข่าว Cryptonews เคยรายงานว่า A7A5 มียอดธุรกรรมผ่านกระดานเทรด Grinex ทะลุ 9.3 พันล้านดอลลาร์ แต่ตัวเลขล่าสุด 1 แสนล้านดอลลาร์นี้ สะท้อนการเติบโตแบบก้าวกระโดดกว่า 10 เท่าในเวลาเพียงไม่กี่เดือน
‘สะพานเชื่อม’ สู่ USDT ทางรอดของเงินรูเบิล
แม้ USDT ของ Tether จะยังคงเป็นสินทรัพย์หลักที่รัสเซียใช้ในการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร แต่ A7A5 ได้ก้าวขึ้นมาทำหน้าที่เป็น “Safe Harbour” หรือหลุมหลบภัยด่านแรก
Elliptic ชี้ให้เห็นข้อมูลเชิงลึกว่า คู่เหรียญที่มีการซื้อขายสูงสุดคือ A7A5/Ruble (มูลค่า 1.12 หมื่นล้านดอลลาร์) และ A7A5/USDT (มูลค่า 6.1 พันล้านดอลลาร์) ตัวเลขนี้ตอกย้ำบทบาทของ A7A5 ในฐานะ “ตัวกลาง” (Bridging Asset) ที่เปลี่ยนเงินรูเบิลในระบบธนาคาร ให้กลายเป็นเงินดอลลาร์ดิจิทัล (USDT) เพื่อส่งออกไปยังตลาดโลกโดยไม่ต้องผ่านระบบ SWIFT
ปัจจุบัน A7A5 มีมูลค่าตลาด (Market Cap) สูงกว่า 540 ล้านดอลลาร์ โดยมีจำนวนผู้ถือครองเหรียญเพิ่มขึ้นจาก 14,000 บัญชีในเดือนกรกฎาคม 2025 เป็น 35,500 บัญชีในปัจจุบัน
สัญญาณสะดุดซีกโลกตะวันตกเริ่มเอาจริง
อย่างไรก็ตาม เส้นทางของ A7A5 เริ่มไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ รายงานระบุว่ากิจกรรมการซื้อขายเริ่มส่งสัญญาณ “ชะลอตัว” (Stalled) หลังจากสหรัฐฯ สหราชอาณาจักร และสหภาพยุโรป ระดมออกมาตรการคว่ำบาตรชุดใหญ่ที่พุ่งเป้าไปยังสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความเชื่อมโยงกับรัสเซียโดยเฉพาะ
“แม้ปริมาณธุรกรรมสะสมจะสูงมาก แต่เริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ว่าความต้องการ A7A5 กำลังชะงักงัน” รายงานของ Elliptic ระบุ พร้อมเปิดเผยว่าปริมาณธุรกรรมรายวันได้ดิ่งลงจากจุดสูงสุดที่ 1.5 พันล้านดอลลาร์ต่อวันเหลือเพียงประมาณ 500 ล้านดอลลาร์ต่อวัน ในปัจจุบันโดยขณะนี้มีเหรียญหมุนเวียนอยู่ในระบบกว่า 4.25 หมื่นล้านโทเคน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 547 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
อย่างไรก็ดีกรณีศึกษาของ A7A5 ชี้ให้เห็นว่า รัสเซียมีความสามารถในการปรับตัวและใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อเอาตัวรอดทางเศรษฐกิจได้อย่างน่ากลัว แต่ในขณะเดียวกัน ก็พิสูจน์ให้เห็นว่ามาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกยังคงมีอิทธิพลในการ “เบรก” ความร้อนแรงของกระแสเงินทุนคู่ขนานนี้ได้ หากมีการบังคับใช้อย่างจริงจังและตรงจุด